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Lewis Hamilton: Kampfansage an F1-Spitzenreiter nach Platz 2 im Sprint

Formel-1-Ass Lewis Hamilton hat den Sprint von Singapur auf dem 2. Platz beendet. Der Ferrari-Speed stimmt den siebenfachen Weltmeister fürs Rennen am Sonntag zuversichtlich. Er wagt eine Kampfansage.

Formel 1

Lewis Hamilton zeigte im Singapur-Sprint eine starke Leistung
Lewis Hamilton zeigte im Singapur-Sprint eine starke Leistung
Foto: Moy / XPB Images
Lewis Hamilton zeigte im Singapur-Sprint eine starke Leistung
© Moy / XPB Images

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Den letzten Sprint des Jahres auf dem Marina Bay Street Circuit in Singapur durfte Lewis Hamilton von Startplatz 6 in Angriff nehmen. Der Ferrari-Star stellte gleich beim Start seine fahrerischen Qualitäten unter Beweis und arbeitete sich auf den dritten Platz vor. Auf nasser Bahn behielt er die Nerven und die Kontrolle über seinen roten Renner und profitierte vom frühen Ausfall seines früheren Teamkollegen George Russell. Der Mercedes-Star, der auf den ersten Metern die Führung übernommen hatte, drehte sich von der Piste und hatte beim Abflug Glück, nicht von den Ferrari-Fahrzeugen getroffen zu werden.

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Hamilton machte alles richtig und schaffte es, hinter Polesetter Max Verstappen als Zweiter ins Ziel zu kommen. Danach stellte er sich selbst ein gutes Zeugnis aus und schwärmte: «Ich hatte einen mega Start, was einfach grossartig war. Ich liebe es, auf dieser Strecke bei Regen und unter solchen Bedingungen zu fahren – sobald es also anfing zu schütten, dachte ich mir: ‚Das ist ein toller Tag.‘»

Ferrari-Star Lewis Hamilton: Red Bull Racing und Mercedes im Visier

Und der 41-Jährige schilderte: «Ich habe versucht, näher an Max heranzukommen, ohne meine Reifen zu ruinieren, also habe ich nicht wirklich voll attackiert, aber ich habe ihn im Zaum gehalten. Dann wurde mir klar, dass wir zu diesem Zeitpunkt noch einen langen Weg vor uns hatten. Ich glaube nicht, dass wir unter diesen Bedingungen überholen können, es gibt nur eine Linie. Also ging ich etwas vom Gas, woraufhin der rechte Vorderreifen etwas zu überhitzen begann, aber dann habe ich die Kontrolle wiedererlangt und gegen Ende wieder mehr Gas gegeben und den Abstand verkürzt. Aber es ist eine Strecke, auf der das Überholen schwierig ist.»

Im Artikel erwähnt

Hamilton wagte auch eine Kampfansage an die Spitzenreiter: «Wir haben gezeigt, dass wir offensichtlich ein gutes Auto haben. „Ich denke, wenn wir im Qualifying noch etwas besser abschneiden und beide Autos ganz vorne platzieren können, werden wir am Sonntag sowohl Mercedes als auch Red Bull Racing richtig unter Druck setzen können. Sie sind natürlich schnell, aber wir können ihnen dicht auf den Fersen bleiben. Hoffentlich können wir im bevorstehenden Qualifying einen etwas besseren Startplatz herausfahren.»

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