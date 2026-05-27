Lewis Hamilton mit Platz 2 in Kanada: Mama Carmen wieder Glücksbringer!

Was für ein Erfolg in Kanada! Lewis Hamilton fuhr seinen Ferrari auf dem Circuit Gilles Villeneuve auf den zweiten Platz. Sein bislang bestes Ergebnis mit der Scuderia.

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Als Hamiltons größter Fan vor Ort mit dabei: seine Mutter Carmen Larbalestier. Die Britin ist trotz ihrer 70 Jahre immer mal wieder an der Rennstrecke dabei, begleitete ihren Sohn dieses Jahr schon zum zweiten Mal. Und es kristallisiert sich langsam ein Muster heraus: Mama Carmen ist Lewis Hamiltons Glücksbringer!

Hamiltons Mutter bringt ihm Glück

Bei Hamiltons zweitem Platz in Kanada jubelte sie in erster Reihe bei den Ferrari-Mechanikern vorm Podium mit. Und schon in China war sie mit von der Partie. Dort wurde Hamilton in Sprint und Rennen Dritter. Seine ersten Podien in der Saison und am Shanghai-Sonntag auch sein erstes nominelles GP-Podium mit Ferrari.

Hamilton: «Es war ein wirklich tolles Wochenende. Ich habe hier eine Wohnung, und meine Mutter hat bei mir gewohnt. Jeden Abend haben wir zusammen zu Abend gegessen und dann einen Film geschaut oder einfach nur zusammengesessen und geredet. Es war großartig.» Und es klingt, als hätte die Familienzeit Hamilton Energie gegeben, die er auf der Rennstrecke in sein bestes Rennergebnis mit Ferrari ummünzen konnte.

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Mutter-Sohn-Abenteuer in Kanada

Nach dem Rennwochenende in Montreal steht noch mehr Familienzeit an. Hamilton und seine Mutter wollen durch Kanada reisen. Der Brite verriet: «Wir machen für ein paar Tage einen kleinen Ausflug, darauf freue ich mich schon sehr. Und dass wir zudem ein positives Ergebnis erzielt haben, ist großartig. Also muss sie jetzt definitiv jedes Wochenende mitkommen, sie ist eindeutig mein Glücksbringer.»

Vielleicht schaut Hamiltons Mutter ja auch in Monaco vorbei? Dort wird nächste Woche der Grand Prix gefahren. Und die Konkurrenz rechnet Ferrari beste Chancen auf Pole-Position und/oder Sieg aus (in Monaco kann kaum überholt werden). Bei der Scuderia selbst hält man sich vorsichtig zurück. Scheint aber, als wäre Lewis Hamiltons Wahlheimat in Monte-Carlo ein guter nächster Ort für Talisman Carmen.