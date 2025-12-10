Weiter zum Inhalt
Abo
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
  1. Start
  2. /
  3. Formelsport
  4. /
  5. Formel 1
  6. /
  7. News
Werbung
Lewis Hamilton: Rücktritt? Botschaft für die Schwarzmaler
Ferrari-Superstar Lewis Hamilton hat die GP-Saison 2025 mit einem weiteren enttäuschenden Ergebnis abgeschlossen. Doch er hat für alle, die ihm den Rücktritt nahelegen, eine glasklare Botschaft.
Formel 1
Wohin führt der Weg von Lewis Hamilton?Wohin führt der Weg von Lewis Hamilton?Foto: SamBagnallSutton/Getty Images
Wohin führt der Weg von Lewis Hamilton?© SamBagnallSutton/Getty Images
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
Werbung
Thema der Woche
Es kam ganz anders: Die verrückte MotoGP-Saison 2025
Alle MotoGP-Fans fieberten der Saison 2025 entgegen. Ein sensationeller Dreikampf mit Marc Marquez, Pecco Bagnaia und Jorge Martin war vorprogrammiert. Doch für zwei Piloten lief das Jahr komplett aus dem Ruder.
Weiterlesen
Werbung
Wer hätte das vor der Formel-1-Saison 2025 geglaubt? Nach 24 Wochenenden steht Lewis Hamilton ohne GP-Podestplatz da. Vier vierte Ränge (siehe Tabelle weiter unten) sind die besten Ergebnisse im Grand Prix, da sind der Sprint-Sieg von China und ein Sprint-Podestplatz in Miami auch kein Trost.
Werbung
Werbung
Hamilton meinte zwar nach dem Fallen der Zielflagge auf dem Yas Marina Circuit: «Ich fühle mich gut und frisch.» Aber ganz ehrlich: So sah er nicht aus. Und die nächste Aussage spiegelt eher wider, was im siebenfachen Champion vor sich geht: «Ich kann nicht viel über diese Saison anfügen. Alles, was ich dazu sagen kann, das habe ich schon dargelegt.»
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
«Was mich antreibt, das ist die Liebe zum Rennsport. Und ich kann dabei auf unglaubliche Unterstützung durch die Menschen in meinem Umfeld zählen und auf die Fans da draussen. Ich lasse mein Ziel nicht aus den Augen. Ich weiss ganz genau, was ich erreichen will, und darauf arbeite ich hin.»
Werbung
Werbung
Frühere Wegbegleiter wie sein Ex-Mercedes-Stallgefährte Nico Rosberg sprechen offen von Rücktritt, aber da hat der 105-fache GP-Sieger Hamilton die Botschaft, dass sie wohl keinen Schimmer haben: «An all jene, die über meinen Rücktritt diskutieren – keiner von ihnen hat erreicht, was ich erreicht habe. Sie sind nicht auf Augenhöhe mit mir.»
Thema der Woche
Es kam ganz anders: Die verrückte MotoGP-Saison 2025
Alle MotoGP-Fans fieberten der Saison 2025 entgegen. Ein sensationeller Dreikampf mit Marc Marquez, Pecco Bagnaia und Jorge Martin war vorprogrammiert. Doch für zwei Piloten lief das Jahr komplett aus dem Ruder.
Weiterlesen
Die GP--Saison 2025 von Lewis Hamilton
  1. Australien-GP: Startplatz 8/10. im Grand Prix
  2. China-GP: 5./disqualifiziert (Bodenplatte abgeschliffen)
  3. Japan-GP: 8./7.
  4. Bahrain-GP: 9./5.
  5. Saudi-Arabien-GP: 7./7.
  6. Miami-GP: 12./8.
  7. Emilia Romagna-GP: 12./4.
  8. Monaco-GP: 7./5.
  9. Spanien-GP: 5./6.
  10. Kanada-GP: 5./6.
  11. Österreich-GP: 4./4.
  12. Grossbritannien-GP: 5./4.
  13. Belgien-GP: 18./7.
  14. Ungarn-GP: 12./12.
  15. Niederlande-GP: 7./Unfall
  16. Italien-GP: 10./6.
  17. Aserbaidschan-GP: 12./8.
  18. Singapur-GP: 6./8.
  19. Austin-GP: 5./4.
  20. Mexiko-GP: 3./8.
  21. Brasilien-GP: 13./Unfall
  22. Las Vegas-GP: 19./8.
  23. Katar-GP: 17./12.
  24. Abu Dhabi-GP: 16./8.
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Weiterlesen
Themen
  • Formel 1
  1. Ergebnisse
  2. WM-Stand
ErgebnisseVoller Stand
  1. 3. Qualifying
  2. Rennen
  3. Startaufstellung
  4. 2. Qualifying
  5. 1. Qualifying
  6. 3. Freies Training
  7. 2. Freies Training
  8. 1. Freies Training
Pos
Fahrer
Fahrer
Team
Start Nr
Runden
Zeit
01
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Max Verstappen
Oracle Red Bull Racing
1
6
1:22,207
02
Lando NorrisMcLaren Formula 1 Team
Lando Norris
McLaren Formula 1 Team
4
6
+0,201
03
Oscar PiastriMcLaren Formula 1 Team
Oscar Piastri
McLaren Formula 1 Team
81
6
+0,230
04
George RussellMercedes-AMG Petronas Formula One Team
George Russell
Mercedes-AMG Petronas Formula One Team
63
6
+0,438
05
Charles LeclercScuderia Ferrari HP
Charles Leclerc
Scuderia Ferrari HP
16
6
+0,523
06
Fernando AlonsoAston Martin Aramco Formula One Team
Fernando Alonso
Aston Martin Aramco Formula One Team
14
6
+0,695
07
Gabriel BortoletoStake F1 Team Kick Sauber
Gabriel Bortoleto
Stake F1 Team Kick Sauber
5
6
+0,697
08
Esteban OconMoneyGram Haas F1 Team
Esteban Ocon
MoneyGram Haas F1 Team
31
6
+0,706
09
Isack HadjarVisa Cash App Racing Bulls Formula One Team
Isack Hadjar
Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team
6
6
+0,865
1001
Yuki TsunodaOracle Red Bull Racing
Yuki Tsunoda
Oracle Red Bull Racing
22
5
0,000
EventsAlle Formel 1 Events
  • Vergangen
    Qatar Grand Prix
    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event
  • Vergangen
    Abu Dhabi Grand Prix
    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event
  • Australian Grand Prix
    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event
  • Chinese Grand Prix
    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event
  • Japanese Grand Prix
    Suzuka International Racing Course, Japan
    27. - 29.03.2026
    Zum Event
  1. Vergangen
    Qatar Grand Prix
    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event
  2. Vergangen
    Abu Dhabi Grand Prix
    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event
  3. Australian Grand Prix
    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event
  4. Chinese Grand Prix
    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event
  5. Japanese Grand Prix
    Suzuka International Racing Course, Japan
    27. - 29.03.2026
    Zum Event
Formelsport NewsAlle News
Neueste ArtikelAlle Artikel
    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz
    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.
    Berichte & Analysen
    • Alle Artikel
    • Alle Kolumnen
    • Alle Themen der Woche
    • Alle Technik & Innovation
    Redaktion
    • Newsletter abonnieren
    • Unser Team
    • Kontakt
    Serien
    • MotoGP
    • Formel 1
    • Superbike-WM