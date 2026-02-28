Lewis Hamilton: Schlägt der siebenfache F1-Champion in diesem Jahr zurück?

Als Lewis Hamilton von Mercedes zu Ferrari wechselte, war die Hoffnung gross, dass der Rekord-GP-Sieger wieder auf die Erfolgsspur zurückfinden und endlich den langersehnten achten WM-Titel erobern würde. Doch so kam es nicht – im Gegenteil. Hamilton tat sich im roten Renner aus Maranello schwer und war zeitweise richtig verzweifelt, wie seine Aussagen zur eigenen Leistung bewiesen.

Werbung

Werbung

In diesem Jahr könnte sich das Blatt nun aber wenden, denn die Regelrevolution, durch die eine neue Fahrzeuggeneration zum Einsatz kommt, lässt alle wieder bei null anfangen. Und Ferrari hinterliess bei den bisherigen Testfahrten einen starken Eindruck. Die grosse Frage lautet: Wird der siebenfache Weltmeister nun zur alten Form zurückfinden?

Geht es nach Hamiltons früheren Teamkollegen Jenson Button, lautet die Antwort darauf ja. Bei seinem jüngsten Auftritt in der Sendung «Sky Sport News» erklärte der Weltmeister von 2009: «Es war hart, Lewis 2025 zu beobachten. Wir waren drei Jahre lang Teamkollegen und ich weiss, wie gut er ist. Deshalb war es hart, seine Schwierigkeiten zu sehen. Man konnte ihm ansehen, wie sehr ihn das schmerzte.»

«Auf gewisse Art und Weise vergisst du alles, was er bis zu diesem Zeitpunkt erreicht hat, denn du siehst nun den Schmerz, aber durch die neuen Regeln werden wir nun wieder einen Lewis Hamilton in Bestform erleben», ist sich der Brite sicher.

Werbung

Werbung