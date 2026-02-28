Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Lewis Hamilton: Schlägt der siebenfache F1-Champion in diesem Jahr zurück?

Seit Lewis Hamilton im Ferrari sitzt, kommt der siebenfache Weltmeister nicht auf Touren. Seine Leistungskrise könnte nun aber – auch dank der grossen Regeländerung – enden. Schafft er die Wende?

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Button ist sich sicher: Lewis Hamilton wird wieder an der Spitze kämpfen
Button ist sich sicher: Lewis Hamilton wird wieder an der Spitze kämpfen
Foto: Bearne / XPB Images
Button ist sich sicher: Lewis Hamilton wird wieder an der Spitze kämpfen
© Bearne / XPB Images

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Als Lewis Hamilton von Mercedes zu Ferrari wechselte, war die Hoffnung gross, dass der Rekord-GP-Sieger wieder auf die Erfolgsspur zurückfinden und endlich den langersehnten achten WM-Titel erobern würde. Doch so kam es nicht – im Gegenteil. Hamilton tat sich im roten Renner aus Maranello schwer und war zeitweise richtig verzweifelt, wie seine Aussagen zur eigenen Leistung bewiesen.

Werbung

Werbung

In diesem Jahr könnte sich das Blatt nun aber wenden, denn die Regelrevolution, durch die eine neue Fahrzeuggeneration zum Einsatz kommt, lässt alle wieder bei null anfangen. Und Ferrari hinterliess bei den bisherigen Testfahrten einen starken Eindruck. Die grosse Frage lautet: Wird der siebenfache Weltmeister nun zur alten Form zurückfinden?

Geht es nach Hamiltons früheren Teamkollegen Jenson Button, lautet die Antwort darauf ja. Bei seinem jüngsten Auftritt in der Sendung «Sky Sport News» erklärte der Weltmeister von 2009: «Es war hart, Lewis 2025 zu beobachten. Wir waren drei Jahre lang Teamkollegen und ich weiss, wie gut er ist. Deshalb war es hart, seine Schwierigkeiten zu sehen. Man konnte ihm ansehen, wie sehr ihn das schmerzte.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

«Auf gewisse Art und Weise vergisst du alles, was er bis zu diesem Zeitpunkt erreicht hat, denn du siehst nun den Schmerz, aber durch die neuen Regeln werden wir nun wieder einen Lewis Hamilton in Bestform erleben», ist sich der Brite sicher.

Werbung

Werbung

Denn Hamilton durfte bei der Entwicklung des SF-26 ein Wörtchen mitreden. «Und ich bin zuversichtlich, dass er die Entwicklung in eine Richtung gelenkt hat, die für ihn funktioniert. Ich hoffe, dass es so kommt, denn wir alle wollen ein starkes Ferrari an der Spitze sehen und wir alle wollen auch sehen, wie Lewis wieder vorne mitkämpft.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Test session 3

  2. Test session 2

  3. Test session 1

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

132

1:31,992

02

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

47

+0,879

03

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

65

+1,117

04

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

82

+1,205

05

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

118

+1,429

06

Oliver Bearman

Oliver Bearman

MoneyGram Haas F1 Team

Oliver Bearman

Oliver Bearman

MoneyGram Haas F1 Team

87

88

+1,495

07

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

5

71

+1,763

08

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

49

+1,924

09

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

165

+2,157

10

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

55

141

+2,350

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11.–13.02.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  • Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11.–13.02.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event

  4. Demnächst

    Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  5. Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien