Lewis Hamilton: Sein Motivations-Trick beim Zähneputzen
Ferrari-Pilot Lewis Hamilton wirkt zum Saisonstart so optimistisch wie lange nicht. Vielleicht spielt da auch ein Kniff eine Rolle, mit dem sich der Brite beim Zähneputzen motiviert.
Formel 1
Lewis Hamilton am Ferrari-KommandostandLewis Hamilton am Ferrari-KommandostandFoto: XPB Images
Lewis Hamilton am Ferrari-Kommandostand© XPB Images
Die Formel 1 erlebt rund um den Saisonauftakt gerade einen Lewis Hamilton, der wie neu geboren wirkt und Zuversicht ausstrahlt. Sein Auto macht einen guten Eindruck – und auch der Mann am Lenkrad zeigt sich erfrischt.
Gegenüber Men’s Health verriet der Brite, was ihm hilft: «Positive Affirmationen sind vermutlich das Allerwichtigste.» Also positiv formulierte Sätze, die man immer wieder wiederholt und damit angeblich sein Unterbewusstsein hin zu einer positiveren Einstellung umprogrammiert und alte Muster durchbrechen kann. Positive Botschaften beim Zähneputzen Bei Hamilton sieht das dann in der Praxis so aus: «Wenn man zum Beispiel seine Zähne putzt oder seinen Tag beginnt, sagt man positive Affirmationen darüber, wie der Tag verlaufen wird, was das Ziel ist und wie man sich fühlen wird, wie man die Arbeit angeht oder wie man Menschen begegnen wird. Wenn man positiv über sich selbst spricht, reagiert der Körper darauf.»
Neben seinem normalen Training für die Rennstrecke – Ausdauer und Krafttraining mit starkem Fokus auf den Nacken, der viele G-Kräfte abbekommt – praktiziert Hamilton auch Yoga und macht Atemübungen und allerlei andere Dinge, um sich fit zu halten.
Lewis Hamilton: Training, Meditation, Eisbaden Der Ferrari-Pilot: «Die Atemübungen brauchen Zeit. Meditation in den Tagesablauf zu integrieren, ist sinnvoll. Eisbaden hilft, denn man muss lernen, zu atmen und die Gedanken, aufgeben zu wollen, rauszuwollen, überwinden. Diese Dinge helfen mir, das ganze Jahr über positiv zu bleiben.»
Das hatte Ende der Saison 2025 nicht ganz so gut funktioniert. Bei den letzten Rennen der vergangenen Saison wirkte Hamilton höchst frustriert. Doch im Februar 2026 hat der Brite sein Lächeln zurück – ob das nun an Affirmationen und Atemübungen liegt oder an der überzeugenden Test-Performance seines Ferrari, weiß nur Hamilton selbst…
