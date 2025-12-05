Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Lewis Hamilton: So will er bei Ferrari aufräumen

Lewis Hamilton hat zugegeben: Er hat intern Druck gemacht, dass die Entwicklung des 2025er Autos eingestellt und ganz auf die Karte 2026 gesetzt wird. Was er alles für die nächste Saison plant.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Lewis Hamilton
Lewis Hamilton
Foto: DomGibbonsLAT/Getty Images
Lewis Hamilton
© DomGibbonsLAT/Getty Images

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Vor kurzem sagte Ferrari-Teamchef Fred Vasseur: «Wir haben uns schon im Frühling dazu entschlossen, die Entwicklung des 2025er Autos weitgehend einzustellen. Vielleicht habe ich den psychologischen Effekt dieses Schrittes unterschätzt.»

Werbung

Werbung

Aber Ferrari-Superstar Lewis Hamilton beteuert in Abu Dhabi: ««Auf mich hatte das keine psychologische Auswirkung. Diese Entscheidung war völlig richtig, und ich habe mich dafür eingesetzt, dass wir das Projekt 2025 abbrechen und alles auf 2026 setzen. Ich war davon überzeugt – wir können es uns nicht erlauben, in Sachen Entwicklung für 2026 zurückzufallen. Ich bin noch jetzt der Ansicht, das war richtig, denn es war früh klar, dass wir kein Wörtchen um den WM-Titel mitreden würden.»

Hamilton wird gefragt, was er von dieser Rennwagen-Generation vermissen werde. Lewis: «Nichts. Von all den verschiedenen F1-Autos, die ich in meiner Karriere bewegt habe, hat mir diese Flügelauto-Generation seit 2022 am wenigsten gut gefallen.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Gemäss des 105-fachen GP-Siegers arbeitet er selber «seit Monaten für das Projekt 2026. Das alles ist kein einfacher Prozess. Wir testen nächste Woche noch hier in Abu Dhabi, mit den Reifen für 2026, und danach geht es für mich zurück ins Rennwagenwerk. Dort muss ich entscheiden, wie ich mit den wichtigsten Beteiligten die notwendigen Entscheidungen treffe und wie die erforderlichen Veränderungen umgesetzt werden sollen.»

Werbung

Werbung

«Was mich angeht, so habe ich mir jedes Wochenende notiert, was meiner Meinung nach schiefgelaufen ist und welche Entscheidungen ich getroffen habe. Es gibt noch viel zu tun.»

«Während meiner Auszeit werde ich diese Entscheidungen analysieren und daraus lernen, wie ich in Zukunft besser vorgehen kann. Ich werde auch mein Umfeld, also mein persönliches Umfeld, mein Team, genau betrachten: Wie setze ich die Mitarbeiter ein? Müssen Mitarbeiter andere Positionen einnehmen, um besser zusammenzuarbeiten? All diese Aspekte muss ich in meinem persönlichen Umfeld berücksichtigen, damit wir unsere Team-Arbeit optimieren können.»

Auf die Frage nach einem Vergleich zwischen dem Jahr 2025 und seinen Schwierigkeiten der letzten Jahre bei Mercedes antwortet Hamilton: «Ich kann das nicht vergleichen. Jedes Jahr ist anders, und ich befand mich bei Mercedes in einer anderen Lebensphase.»

«Es ist schwierig, und das geht aufs Selbstvertrauen. Aber ich glaube weiter fest an meine Fähigkeiten, und das ist das Wichtigste. Daran festzuhalten ist nicht immer einfach, aber es hat mich dahin gebracht, wo ich jetzt bin.»

Werbung

Werbung

Was hat Lewis Hamilton in der schwierigen Saison 2025 gelernt? Der Brite sagt: «Ich bin selber überrascht, wie widerstandsfähig ich bin. Wenn ich so eine Saison überstehe wie 2025, dann gibt es nichts, was ich in Zukunft nicht schaffen kann.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. WM-Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 3. Qualifying

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. 3. Freies Training

  7. 2. Freies Training

  8. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Lando Norris

Lando Norris

McLaren

Lando Norris

Lando Norris

4

58

1:26:33,291

1:27,438

25

02

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

Ferrari

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

55

58

+5,832

1:27,765

18

03

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Ferrari

Charles Leclerc

Charles Leclerc

16

58

+31,928

1:28,018

15

04

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Mercedes

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

44

58

+36,483

1:27,278

12

05

George Russell

George Russell

Mercedes

George Russell

George Russell

63

58

+37,538

1:28,195

10

06

Max Verstappen

Max Verstappen

Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

1

58

+49,847

1:27,765

8

07

Pierre Gasly

Pierre Gasly

Alpine

Pierre Gasly

Pierre Gasly

10

58

+1:12,560

1:29,251

6

08

Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg

Haas

Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg

27

58

+1:15,554

1:29,152

4

09

Fernando Alonso

Fernando Alonso

Aston Martin

Fernando Alonso

Fernando Alonso

14

58

+1:22,373

1:27,948

2

10

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren

Oscar Piastri

Oscar Piastri

81

58

+1:23,821

1:27,690

1

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Las Vegas Grand Prix

    Downtown Las Vegas Street Circuit, USA
    20. - 23.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event
  • Max Verstappen

    Live

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  • Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  • Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Las Vegas Grand Prix

    Downtown Las Vegas Street Circuit, USA
    20. - 23.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event
  3. Max Verstappen

    Live

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  4. Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  5. Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien