Ferrari-Ass Lewis Hamilton: Strategie-Patzer und Schwächeanfall in Singapur

Gleich nach dem Fallen der Zielflagge übernahm Lewis Hamilton die Verantwortung für die Entscheidung, während einer späten Safety-Car-Phase nicht an die Box abzubiegen. Der siebenfache Weltmeister geriet damit im Schlussspurt ins Hintertreffen. Er lag auf dem dritten Platz hinter dem späteren Sieger Max Verstappen und seinem Teamkollegen Charles Leclerc.

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Letzterer entschied sich, die Gelegenheit zum Reifenwechsel mit wenig Zeitverlust zu nutzen und fiel dadurch zunächst hinter Hamilton zurück. Doch er konnte den Rekord-GP-Sieger bald darauf mühelos überholen. Und nicht nur Leclerc kam vorbei. Auch Lando Norris, der wie Hamilton nur einmal an die Box abbog, sowie Kimi Antonelli und Oscar Piastri überholten den Briten, der mit seinen abbauenden Reifen zu kämpfen hatte.

Hamilton kreuzte die Ziellinie schliesslich als Sechster und noch auf dem Weg zurück an die Ferrari-Box entschuldigte er sich am Funk: «Es tut mir leid, Jungs, ich habe euch heute mit der Strategie im Stich gelassen. Meine Entscheidung, und ich habe uns wertvolle Punkte gekostet. Ich werde versuchen, das beim nächsten Mal wiedergutzumachen. Aber toller Job beim Boxenstopp.» Sein Renningenieur Carlos Santi antwortete mit: «Verstanden. Danke, Lewis.»

Keine Medien-Termine nach Schwächeanfall

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur betonte in seiner Medien-Runde nach dem Rennen, dass das Team Hamilton an die Box gerufen hatte. «Er hat aber die Einfahrt zur Box verpasst.» Von einem Strategie-Fehler seitens des Teams wollte der Franzose nichts wissen.

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Hamilton selbst sprach nicht mehr mit den Journalisten, denn er fühlte sich nicht gut. Die Aufnahmen aus dem Parc Fermé zeigen, wie er in die Knie ging. Das Team teilte kurz nach dem Zieleinlauf mit: «Nach dem Rennen fühlte sich Lewis unwohl und wurde vom Medical Team der FIA untersucht. Er hat die Erlaubnis von der FIA bekommen, die Medientermine abzusagen.»