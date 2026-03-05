Lewis Hamilton über 2. Ferrari-Jahr: «Es fühlt sich sehr viel besser an»

Lewis Hamilton musste in seiner ersten Saison in Rot viele Tiefschläge einstecken, und die andauernde Formkrise sorgte dafür, dass er vor laufender Kamera sogar seine eigenen Fähigkeiten in Frage stellte. Der frühere Dauersieger hatte sichtlich mit seinem Los zu kämpfen – und mit ihm litten viele Fans und GP-Beobachter.

Der siebenfache Weltmeister verabschiedete sich nach dem Saisonfinale in Abu Dhabi erleichtert in die Winterpause, und nutzte diese, um sich für die erste Saison nach der grossen Regelrevolution in Form zu bringen. Mit Erfolg, wie er im Fahrerlager von Melbourne stolz erzählte: «Das fühlt sich ganz anders an als im ersten Jahr. Es fühlt sich viel besser an, denn ich habe jetzt ein ganzes Jahr mit dem Team erlebt und die Kultur, die hier herrscht, verstanden.»

«Ich fühle mich grossartig, ich bin auch körperlich in guter Form und als Team sind wir in einer guten Situation – ich fühle mich sehr viel besser integriert und bin deshalb auch sehr viel glücklicher», schwärmte der 105-fache GP-Sieger.

Er habe sich selbst zwischenzeitlich aus den Augen verloren gehabt, aber nun sei er wieder er selbst, hatte Hamilton zuvor schon beschrieben. Dies bestätigte er auf Nachfrage, und er betonte: «Das wird meine 20. Saison und es fühlt sich überhaupt nicht so an. Ich fühle mich frisch und wie ein 18-Jähriger.»

Mit ein Grund für seine Zuversicht sei auch das Training, das er seit Weihnachten absolviert habe, offenbarte der Rekord-GP-Sieger, der auch aus seiner Zielsetzung kein Geheimnis machte: «Ich will den Titel gewinnen, jeder in der Formel 1 hat dieses Ziel. Und es geht darum, alle Chancen zu nutzen, die sich bieten. Ich hoffe, dass wir in der Top-Gruppe mitkämpfen können.»