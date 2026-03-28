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Lewis Hamilton über Ferrari im Suzuka-Qualifying: «Sind nicht sehr schnell»

Im Qualifying auf dem Suzuka Circuit musste sich Lewis Hamilton mit dem sechsten Platz begnügen. Der siebenfache Weltmeister blieb fast 8 Zehntel über der Pole-Zeit von Mercedes-Talent Kimi Antonelli.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Lewis Hamilton war im Suzuka-Qualifying langsamer als sein Teamkollege
Lewis Hamilton war im Suzuka-Qualifying langsamer als sein Teamkollege
Foto: Rew / XPB Images
Lewis Hamilton war im Suzuka-Qualifying langsamer als sein Teamkollege
© Rew / XPB Images

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Bereits am Trainingsfreitag hatte Lewis Hamilton auf dem Suzuka Circuit Mühe, auf Touren zu kommen. Der Ferrari-Star klagte hinterher über das Fahrverhalten seines SF-26 und bestätigte, dass das Heck mehrmals ausbrach. Auch im Qualifying fehlte im Vergleich zur Konkurrenz das Tempo.

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Am Ende der Zeitenjagd belegte Hamilton den sechsten Platz. Sein Teamkollege Charles Leclerc, der die 5,807 km lange Runde 0,162 sec schneller zurücklegte, belegte den vierten Platz. Der Rekord-GP-Sieger erklärte danach: «Es fühlte sich ziemlich vernünftig an, wir sind einfach nicht sehr schnell im Vergleich zu Mercedes und auch zu McLaren.»

«In der ersten Runde war ich gut unterwegs, doch dann habe ich zweieinhalb Zehntel alleine auf den Geraden verloren. Mir brach das Heck aus und das hat dann beeinflusst, wie viel Leistung ich abrufen konnte, und das war es dann», schilderte der 105-fache GP-Sieger.

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«Wäre dieses Problem nicht aufgetaucht, hätte ich es vielleicht auf den vierten Platz geschafft», vermutet Hamilton, der mit Blick auf seine Podest-Chancen im Rennen vorsichtig bleibt: «Das kann man nicht sagen, aber unser Renntempo war bisher ganz gut. Offenbar hat McLaren einen Schritt nach vorne gemacht, natürlich liegt das auch am Mercedes-Motor, der derzeit überlegen ist.»

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Der Ferrari-Star macht sich nichts vor: «Vor uns liegt also noch ein Riesenhaufen Arbeit. Sieben bis acht Zehntel Rückstand sind eine Menge, selbst wenn du ein Upgrade hinbekommst, dass dir drei, vier Zehntel bringt. Es wird also ein Rieseneinsatz von allen nötig sein, um die Lücke zu schliessen.»

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