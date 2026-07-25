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Falschparker Lewis Hamilton (2.) droht Strafe: «War ein Schock für mich»

Lewis Hamilton verpasste im F1-Qualifying in Ungarn knapp die Pole-Position. Und er könnte noch weiter hinten starten: Ihm droht eine Strafe, weil er Oscar Piastri im Weg stand.

Formel 1

Lewis Hamilton niedergeschlagen im Parc Fermé
Lewis Hamilton niedergeschlagen im Parc Fermé
Foto: XPB
Lewis Hamilton niedergeschlagen im Parc Fermé
© XPB

Im Artikel erwähnt

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So nah und doch so fern! Zwölf Hundertstelsekunden trennten Lewis Hamilton in Ungarn von seiner zehnten Pole-Position auf dem Hungaroring. Mit einer starken Rundenzeit (1:17,219 min) hatte er sich im ersten Lauf ganz oben in die Zeitenliste gesetzt. Doch am Ende war Lando Norris einfach im entscheidenden Moment schneller. Der siebenmalige Weltmeister war nach dem Ungarn-Qualifying ziemlich angefressen: Denn er könnte in der Startaufstellung noch weiter nach hinten rutschen. Gegen ihn wird ermittelt.

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Lewis Hamilton sagte bei der Pressekonferenz nach dem Qualifying merklich geknickt und mit ganz leiser Stimme: «Es ist am Ende nicht relevant. Lando hat einen guten Job gemacht und ist eine gute Runde gefahren. Es ist, wie es ist.»

«Definitiv ein Schock für mich»

Lewis Hamilton fuhr im letzten Lauf, also für den letzten Versuch, als Erster auf die Strecke. Eine Fehlentscheidung? Hamilton: «Ich weiß nicht, warum wir als erstes rausgefahren sind. Das war definitiv ein Schock für mich.» In der ersten Runde hatte er dann einen Ruckler drin – und dann wurde jede Runde schlechter. Hamilton: «Wir hatten definitiv das Auto, um auf Pole zu sein. Das ist schwer zu verdauen.»

Im Artikel erwähnt

Falschparker Hamilton

Skurril: Hamilton parkte im Parc Fermé hinter dem Schild mit der Nummer 1. Versehen oder Protest? Auf Nachfrage von SPEEDWEEK.com, was passiert sei und ob er die Nachricht über Norris schnelle Runde zu spät bekommen habe, sagte er nur trocken: «Falsch geparkt.»

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Lewis Hamilton parkte nach der Ungarn-Quali am P1-Schild – dabei war er 2.
Lewis Hamilton parkte nach der Ungarn-Quali am P1-Schild – dabei war er 2.
Foto: XPB
Lewis Hamilton parkte nach der Ungarn-Quali am P1-Schild – dabei war er 2.
© XPB

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Hamilton war für einen Zweitplatzierten erstaunlich niedergeschlagen. Wohl weil er ahnt, dass es noch weiter nach hinten gehen könnte in der Startaufstellung. Gegen Hamilton wird allerdings noch ermittelt, er muss um 18 Uhr bei den Stewards vorsprechen. Er stand nämlich in der letzten Session Oscar Piastri im Weg.

Hamilton sagte dazu: «Mir wurde Bescheid gegeben, als er am Scheitelpunkt hinter mir war. Ich hatte keine Ahnung, dass er hinter mir kam. Es ist verrückt, weil es definitiv keine Absicht war.» Ob die Offiziellen das als Ausrede gelten lassen, wird sich im Laufe des Abends zeigen…

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