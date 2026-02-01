Weiter zum Inhalt
Lewis Hamilton verrät: Das ist das Ferrari-Programm nach dem Barcelona-Test

Formel-1-Star Lewis Hamilton schaffte es zum Ende des Shakedown-Tests in Barcelona, die Bestzeit aufzustellen. Der siebenfache Weltmeister verrät, wie das weitere Programm aussieht.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Lange Tage vor dem Bahrain-Test: Hamilton erwartet ein volles Programm
Lange Tage vor dem Bahrain-Test: Hamilton erwartet ein volles Programm
Foto: Ferrari
Lange Tage vor dem Bahrain-Test: Hamilton erwartet ein volles Programm
© Ferrari

Das Ferrari-Team startete am Dienstag in die Shakedown-Woche von Barcelona und obwohl die Wetterverhältnisse nicht die einfachsten waren – nach 90 Minuten setzte der Regen ein, der bis zum Ende des Testtages nicht mehr aufhörte – schafften die Ferrari-Stars Charles Leclerc und Lewis Hamilton zusammengerechnet mehr als 100 Runden auf dem spanischen Rundkurs.

Auch am vierten und fünften Testtag auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya legte die Scuderia aus Maranello eine vielversprechende Zuverlässigkeit an den Tag, und in der letzten Test-Stunde drehte Hamilton auch die schnellste Runde des Shakedowns. Entsprechend gut gelaunt war der siebenfache Weltmeister nach getaner Arbeit.

Hamilton war gesprächiger als bei manchem Auftritt im Vorjahr und sprach auch über das weitere Programm der Roten. Er verriet: «Die nächsten Tage werden ziemlich arbeitsreich, wir haben noch viele Promo-Tage, die wir nächste Woche absolvieren, das wird uns in der nächsten Woche auf Trab halten. Das Team muss natürlich alles Erlebte verdauen und das Feedback von Charles und mir nutzen, um vor dem Bahrain-Test einige Anpassungen vorzunehmen.»

«Wir werden einige Meetings haben und haben lange Arbeitstage, die acht bis zehn Stunden dauern können. Das wird nicht allzu schwierig werden, aber zusätzlich werden wir noch trainieren, das Programm ist also vollgepackt. Aber ich denke, es wird Spass machen», ergänzte der 105-fache GP-Sieger. «Wir werden natürlich auch im Simulator sitzen und uns auf den nächsten Test vorbereiten. Wir werden dann einige Zeit unterwegs sein, bevor wir zurückkehren und noch mehr Promotion-Arbeit leisten und uns auf das Rennen vorbereiten», erzählte er weiter.

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Lando Norris

Lando Norris

423

2

Max Verstappen

Max Verstappen

421

3

Oscar Piastri

Oscar Piastri

410

4

George Russell

George Russell

319

5

Charles Leclerc

Charles Leclerc

242

6

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

156

7

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

150

8

Alexander Albon

Alexander Albon

73

9

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

64

10

Fernando Alonso

Fernando Alonso

56

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, Vereinigte Arabische Emirate
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Catalunya Pre Season Test

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    26. - 30.01.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11. - 13.02.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18. - 20.02.2026
    Zum Event

  • Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

