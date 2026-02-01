Lewis Hamilton verrät: Das ist das Ferrari-Programm nach dem Barcelona-Test

Das Ferrari-Team startete am Dienstag in die Shakedown-Woche von Barcelona und obwohl die Wetterverhältnisse nicht die einfachsten waren – nach 90 Minuten setzte der Regen ein, der bis zum Ende des Testtages nicht mehr aufhörte – schafften die Ferrari-Stars Charles Leclerc und Lewis Hamilton zusammengerechnet mehr als 100 Runden auf dem spanischen Rundkurs.

Auch am vierten und fünften Testtag auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya legte die Scuderia aus Maranello eine vielversprechende Zuverlässigkeit an den Tag, und in der letzten Test-Stunde drehte Hamilton auch die schnellste Runde des Shakedowns. Entsprechend gut gelaunt war der siebenfache Weltmeister nach getaner Arbeit.

Hamilton war gesprächiger als bei manchem Auftritt im Vorjahr und sprach auch über das weitere Programm der Roten. Er verriet: «Die nächsten Tage werden ziemlich arbeitsreich, wir haben noch viele Promo-Tage, die wir nächste Woche absolvieren, das wird uns in der nächsten Woche auf Trab halten. Das Team muss natürlich alles Erlebte verdauen und das Feedback von Charles und mir nutzen, um vor dem Bahrain-Test einige Anpassungen vorzunehmen.»

«Wir werden einige Meetings haben und haben lange Arbeitstage, die acht bis zehn Stunden dauern können. Das wird nicht allzu schwierig werden, aber zusätzlich werden wir noch trainieren, das Programm ist also vollgepackt. Aber ich denke, es wird Spass machen», ergänzte der 105-fache GP-Sieger. «Wir werden natürlich auch im Simulator sitzen und uns auf den nächsten Test vorbereiten. Wir werden dann einige Zeit unterwegs sein, bevor wir zurückkehren und noch mehr Promotion-Arbeit leisten und uns auf das Rennen vorbereiten», erzählte er weiter.

