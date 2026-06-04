Lewis Hamilton vor Monaco-GP: «Sind nicht zwangsläufig die Schnellsten»

Bereits in Montreal sprachen die Gegner von Ferrari den Roten die Favoritenrolle für das anstehende Rennwochenende auf dem Kult-Kurs von Monte Carlo zu. Denn die rote Göttin aus Maranello zeigt sich vor allem in den Kurven von ihrer besten Seite, auf den Geraden verlieren Charles Leclerc und Lewis Hamilton jeweils wieder die Zeit, die sie in den Kurven zuvor gewinnen konnten.

Werbung

Werbung

McLaren-Teamchef Andrea Stella sagte etwa: «Wenn wir uns die GPS-Daten der Geschwindigkeiten anschauen, wird deutlich, dass Ferrari in den Kurven ein sehr konkurrenzfähiges Chassis hat.» Und Weltmeister Lando Norris prophezeite nach seinem bitteren Ausfall beim GP auf dem Circuit Gilles Villeneuve: «Ich freue mich auf das Rennen in Spanien und auch auf die WM-Runde in Monaco, denn da lief es im vergangenen Jahr wirklich gut für uns. Allerdings denke ich, dass Ferrari die Monaco-Pole erobern wird, denn in den langsameren Passagen haben sie eine deutlich bessere Performance als alle anderen Teams.»

Sehen das die Ferrari-Stars auch so? Lewis Hamilton räumt ein: «Ich würde schon sagen, dass diese Strecke wahrscheinlich besser zu uns passt als einige der anderen Pisten. Das ist offensichtlich, denn auf den langen Geraden, wie wir sie etwa in Montreal hatten, haben wir ziemlich viel Zeit liegen lassen. Hier wird das sicherlich anders sein, denn die Power spielt hier keine so grosse Rolle und unser Auto ist in langsamere Passagen gut, deshalb gehe ich davon aus, dass wir konkurrenzfähig sein werden.»

Das heisse aber nicht, dass Ferrari auch die Nase vorn haben wird, mahnte der siebenfache Champion. «Ich denke, wir sind nicht zwangsläufig die Schnellsten, vor allem wenn man sich das Upgrade von Mercedes anschaut, das sie beim letzten Rennen auf die Strecke gebracht haben. Aber ich denke, wir werden wettbewerbsfähig sein, und genau das wollen wir dann auch nutzen.»

Werbung

Werbung