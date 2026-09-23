Lewis Hamilton zu Rennabsagen in Nahost: «Die Dinge sind doch ganz okay»

Der Nahost-Konflikt geht weiter, Ausgang ungewiss für dieses Pulverfass, von einer politischen und diplomatischen Annäherung oder Lösung kann keine Rede sein. Im Formel-1-Fahrerlager kursiert seit längerem: Es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Autosport-Weltverband FIA und Formula One Management die Nahost-GP von Katar und Abu Dhabi absagen – und beim WM-Finale auf Imola in Italien setzen.

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Wegen des Konflikts konnten schon die geplanten Grands Prix in Bahrain und Saudi-Arabien im Frühling nicht stattfinden. Der Bahrain-GP wird nun am 4. Oktober in Malaysia ausgetragen, der WM-Lauf von Saudi-Arabien in Jeddah wird nicht nachgeholt.

Vor diesem Hintergrund kommt die Wortmeldung von Ferrari-Superstar Lewis Hamilton in Baku für den einen oder anderen Zeitgenossen ein wenig überraschend, was die auf der Kippe stehenden Rennen von Katar und Abu Dhabi betrifft. Denn der erfolgreichste Formel-1-Fahrer sagt: «Ich persönlich würde gerne dort hin. Ich liebe es, im Mittleren Osten zu sein. Und von dem her, was ich so lese, scheinen die Dinge dort ganz okay zu sein.»

Hamilton schränkt ein: «Aber ich habe nicht alle Informationen dazu, also weiss ich nicht, wie hoch das Risiko ist. Ich vertraue ganz auf (Formel-1-CEO) Stefano Domenicali, dass es für den Sport das Richtige tut. Aber ich hoffe, wir können dort hin.»

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Zu einem möglichen WM-Finale in Imola meint der Engländer: «Die Saison im Winter in Imola zu beenden, wäre aus Sicht des Wetters vielleicht nicht das Beste. Das ist eine wunderschöne Strecke, aber überholt wird dort nicht viel. Und ohnehin gilt für mich – je mehr Rennen, desto besser.»