Gitarre statt Gaspedal: Racing Bulls-Fahrer Liam Lawson auf der Bühne

Die GP-Zukunft von Liam Lawson ist noch ungewiss. Zwar hat der Neuseeländer in diesem Jahr eine gute Form an den Tag gelegt – er reist als WM-Neunter zum nächsten Rennwochenende in Austin. Dennoch kann er sich seines Cockpits für 2027 nicht sicher sein, denn mit Nikola Tsolov steht ein Red Bull Junior vor dem Formel-1-Aufstieg, den die Verantwortlichen des Energy-Drink-Herstellers nicht einfach ignorieren können. Der Bulgare bestreitet in diesem Jahr seine erste volle Formel-2-Saison und belegt derzeit den zweiten Gesamtrang.

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Das Alles wird für Lawson am Donnerstag vor dem Rennwochenende in Texas aber in den Hintergrund rücken. Denn der Racing Bulls-Pilot wird dann im «Inn Cahoots» in Austin im Rahmen der «Garage Sessions» auf der Bühne stehen und seine Gitarren-Skills unter Beweis stellen. Der Auftritt markiert auch den Startschuss einer Partnerschaft mit «Taylor Guitars», die Lawson eine speziell für ihn gefertigte LL30 GS Mini für den Auftritt zur Verfügung stellen.

Liam Lawson: Mit Bruder und Freunden im Scheinwerferlicht

Der 24-Jährige freut sich auf seinen Auftritt, den er gemeinsam mit seinem Bruder und zwei Freunden, mit denen er aufgewachsen ist, bestreitet. «Das fühlt sich an, als ob sich ein Kreis schliesst», sagt der GP-Pilot. «Denn Musik ist seit meiner Kindheit ein wichtiger Teil meines Lebens, da mein Vater in einer Band spielte und mich und meinen Bruder seit dem sechsten Lebensjahr ermuntert hat, selbst in die Saiten zu greifen.»

Er schaffe es dank der Musik, seinen Kopf frei zu bekommen, offenbarte Lawson ausserdem. «Und jetzt freue ich mich riesig darauf, auf der Bühne zu stehen und mit den Fans ausserhalb der Rennstrecke in Verbindung zu treten. Ich kann es nicht erwarten, alle dort zu treffen.» Die Zuschauer bekommen nicht nur die musikalische Darbietung von Lawson zu sehen, denn auch Drake Milligan, Jonathon Capeci, Scoot Teasley, und Jess Farren stehen auf dem Programm.

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