Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Schock für Racing Bulls-Pilot Liam Lawson: Quali-Disqualifikation in Mexiko

Nach dem Qualifying zum Mexiko-GP wurde Racing Bulls-Pilot Liam Lawson aus der Wertung genommen. Mit der Disqualifikation verliert der Neuseeländer, der um sein Cockpit kämpft, den neunten Startplatz.

Formel 1

Liam Lawson musste nach dem Mexiko-Qualifying eine bittere Pille schlucken
Liam Lawson musste nach dem Mexiko-Qualifying eine bittere Pille schlucken
Foto: Getty Images / Red Bull Content Pool
Liam Lawson musste nach dem Mexiko-Qualifying eine bittere Pille schlucken
© Getty Images / Red Bull Content Pool

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Bittere Pille für Liam Lawson: Der Racing Bulls-Pilot hatte im Qualifying von Mexiko noch mit der achtschnellsten Runde geglänzt und sich so den neunten Startplatz gesichert. Denn eine Strafversetzung um eine Startposition musste er nach der unnötigen Kollision mit Max Verstappen im zweiten Training schon hinnehmen.

Werbung

Werbung

Der Neuseeländer freute sich über das starke Ergebnis: «Es wäre etwas mehr möglich gewesen, aber nicht genug, um mit den Jungs an der Spitze zu kämpfen. Aber es ist ein gutes Ergebnis für das Team, dass wir beide im vorderen Teil des Mittelfeld sind», erklärte er mit Blick auf sein eigenes Ergebnis und die Leistung seines Teamkollegen Arvid Lindblad, der von Startplatz 8 in den 19. GP der Saisons starten darf.

Doch die Freude währte nicht lange, denn Lawson wurde später aus der Wertung genommen. Das Rennen darf er dennoch vom Ende des Feldes in Angriff nehmen. Der Grund für die Disqualifikation ist eine Verletzung der Artikel C5.12.6 und C5.12.7 des Formel-1-Reglements. Diese halten fest, in welchen Schritten die Elektro-Power des Motors zurückgenommen werden darf.

Im Artikel erwähnt

Falsches Timing führt zur Disqualifikation

Aus Sicherheitsgründen dürfen die Teams die Elektro-Leistung nicht einfach von einem Moment auf den anderen kappen. Das ist für die Teams vor allem im Qualifying ärgerlich, denn sie wollen die volle Batterie-Power während der schnellen Runde nutzen. Schnell wurde ein Schlupfloch gefunden, dass die FIA aber mit einem Notfall-Modus genauso rasch wieder stopfte.

Werbung

Werbung

Ganz findige Ingenieure kamen dann darauf dass die stufenweise Rücknahme der Elektro-Power nicht gilt, wenn der Fahrer aktiv vom Gas geht. Damit das aber klappt, müssen dies die Fahrer im richtigen Moment tun. Und offenbar hat Lawson dies bei seinem letzten Q2-Versuch nicht geschafft. Sein Team brachte bei den Regelhütern Garry Connelly, Loïc Bacquelaine, Derek Warwick und Omar Chávez Jiménez an, dass Lawson keinen Performance-Vorteil hatte, dennoch blieb den Rennkommissaren nichts anderes als die Disqualifikation übrig, denn wenn ein Auto nicht zu allen Zeitpunkten den technischen Regeln entspricht, muss es als illegal eingestuft werden.

TV-Programm

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Startaufstellung

  2. 3. Qualifying

  3. 2. Qualifying

  4. 1. Qualifying

  5. 3. Training

  6. 2. Training

  7. 1. Training

Pos
#
Fahrer
Fahrer
Team

01

44

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

02

63

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

03

16

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

04

12

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

05

3

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

06

1

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

07

6

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

08

41

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

09

10

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

27

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Singapore Grand Prix

    Marina Bay Street Circuit, Singapur
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    US Grand Prix

    Circuit of the Americas, USA
    23.–25.10.2026
    Zum Event
  • Max Verstappen

    Live

    Mexican Grand Prix

    Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexiko
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Brazilian Grand Prix

    Autodromo Jose Carlos Pace, Brasilien
    06.–08.11.2026
    Zum Event

  • Las Vegas Grand Prix

    Downtown Las Vegas Street Circuit, USA
    19.–21.11.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Singapore Grand Prix

    Marina Bay Street Circuit, Singapur
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    US Grand Prix

    Circuit of the Americas, USA
    23.–25.10.2026
    Zum Event
  3. Max Verstappen

    Live

    Mexican Grand Prix

    Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexiko
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Brazilian Grand Prix

    Autodromo Jose Carlos Pace, Brasilien
    06.–08.11.2026
    Zum Event

  5. Las Vegas Grand Prix

    Downtown Las Vegas Street Circuit, USA
    19.–21.11.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM