Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Liam Lawson (Racing Bulls): Zeugnis für Motor von Red Bull Powertrains/Ford

Liam Lawson (23) sass am ersten Wintertest-Tag auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya im Rennwagen der Racing Bulls. Der Neuseeländer stellt dem neuen Red Bull/Ford-Motor ein erstes Zeugnis aus.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Liam Lawson im Rennwagen der Racing Bulls
Liam Lawson im Rennwagen der Racing Bulls
Foto: Red Bull Content Pool
Liam Lawson im Rennwagen der Racing Bulls
© Red Bull Content Pool

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Isack Hadjar (Red Bull Racing) mit 109 Runden, Liam Lawson (Racing Bulls) mit 88 – die zwei Rennställe mit dem neuen Motor von Red Bull Powertrains/Ford kamen üppig zum Rundendrehen am 27. Januar, dem ersten Wintertest-Tag auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya.

Werbung

Werbung

Liam Lawson geht für eine weitere Runde auf die Bahn
Liam Lawson geht für eine weitere Runde auf die Bahn
Foto: Red Bull Content Pool
Liam Lawson geht für eine weitere Runde auf die Bahn
© Red Bull Content Pool

Der Neuseeländer Lawson, WM-14. von 2025, stellt der neuen Antriebseinheit dieses Zeugnis aus: «Der Motor hat sich von Anfang an gut angefühlt. Gewiss, wir stehen noch ganz am Anfang. In dieser Phase der Saisonvorbereitung geht es um Standfestigkeit, und da dürfen wir uns wirklich nicht beklagen.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Lawson: «Wir tappen noch im Dunkeln»

«Wir sind wirklich viel zum Fahren gekommen. In Sachen Antriebseinheit ist das überaus manierlich verlaufen. Wir tappen noch immer ein wenig im Dunkeln in Sachen Konkurrenzfähigkeit, aber es ist genug Zeit, um das später herauszufinden.»

Werbung

Werbung

Der Neuseeländer Liam Lawson
Der Neuseeländer Liam Lawson
Foto: Red Bull Content Pool
Der Neuseeländer Liam Lawson
© Red Bull Content Pool

Klar ging es nicht ohne Kinderkrankheiten: Lawson stoppte auf der Bahn, rote Flagge, konnte den Wagen aber selber wieder flottmachen. Liam: «Das war eher eine Vorsichtsmassnahme als ein technisches Problem.»

Ingenieur Spini: «Speed erst in Bahrain»

Mattia Spini, der leitende Ingenieur der Racing Bulls, vertieft: «Es geht hier um gewisse Einstellungen, die wir vorbereitet hatten, damit im Testbetrieb nichts kaputt geht. Wir haben dann diese Einstellung leicht verändert, und am Nachmittag lief die Antriebseinheit klaglos.»

«Wir haben am ersten Testtag ein gutes Fundament gegossen, darauf können wir nun aufbauen.»

Werbung

Werbung

Nochmals Mattia Spini: «Wir konzentrieren uns in Spanien ganz auf die Zuverlässigkeit. In Bahrain wollen wir dann Tempo aufnehmen.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Lando Norris

Lando Norris

423

2

Max Verstappen

Max Verstappen

421

3

Oscar Piastri

Oscar Piastri

410

4

George Russell

George Russell

319

5

Charles Leclerc

Charles Leclerc

242

6

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

156

7

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

150

8

Alexander Albon

Alexander Albon

73

9

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

64

10

Fernando Alonso

Fernando Alonso

56

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Katar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, Vereinigte Arabische Emirate
    05. - 07.12.2025
    Zum Event
  • Max Verstappen

    Live

    Catalunya Pre Season Test

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    26. - 30.01.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11. - 13.02.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18. - 20.02.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Katar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, Vereinigte Arabische Emirate
    05. - 07.12.2025
    Zum Event
  3. Max Verstappen

    Live

    Catalunya Pre Season Test

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    26. - 30.01.2026
    Zum Event

  4. Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11. - 13.02.2026
    Zum Event

  5. Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18. - 20.02.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien