Liam Lawson (Racing Bulls): Zeugnis für Motor von Red Bull Powertrains/Ford
Liam Lawson (23) sass am ersten Wintertest-Tag auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya im Rennwagen der Racing Bulls. Der Neuseeländer stellt dem neuen Red Bull/Ford-Motor ein erstes Zeugnis aus.
Isack Hadjar (Red Bull Racing) mit 109 Runden, Liam Lawson (Racing Bulls) mit 88 – die zwei Rennställe mit dem neuen Motor von Red Bull Powertrains/Ford kamen üppig zum Rundendrehen am 27. Januar, dem ersten Wintertest-Tag auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya.
Der Neuseeländer Lawson, WM-14. von 2025, stellt der neuen Antriebseinheit dieses Zeugnis aus: «Der Motor hat sich von Anfang an gut angefühlt. Gewiss, wir stehen noch ganz am Anfang. In dieser Phase der Saisonvorbereitung geht es um Standfestigkeit, und da dürfen wir uns wirklich nicht beklagen.»
Lawson: «Wir tappen noch im Dunkeln»
«Wir sind wirklich viel zum Fahren gekommen. In Sachen Antriebseinheit ist das überaus manierlich verlaufen. Wir tappen noch immer ein wenig im Dunkeln in Sachen Konkurrenzfähigkeit, aber es ist genug Zeit, um das später herauszufinden.»
Klar ging es nicht ohne Kinderkrankheiten: Lawson stoppte auf der Bahn, rote Flagge, konnte den Wagen aber selber wieder flottmachen. Liam: «Das war eher eine Vorsichtsmassnahme als ein technisches Problem.»
Ingenieur Spini: «Speed erst in Bahrain»
Mattia Spini, der leitende Ingenieur der Racing Bulls, vertieft: «Es geht hier um gewisse Einstellungen, die wir vorbereitet hatten, damit im Testbetrieb nichts kaputt geht. Wir haben dann diese Einstellung leicht verändert, und am Nachmittag lief die Antriebseinheit klaglos.»
«Wir haben am ersten Testtag ein gutes Fundament gegossen, darauf können wir nun aufbauen.»
Nochmals Mattia Spini: «Wir konzentrieren uns in Spanien ganz auf die Zuverlässigkeit. In Bahrain wollen wir dann Tempo aufnehmen.»
