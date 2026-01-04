Lieber Jäger als Gejagter? Das sagen die Stars der Formel 1

Jeder Formel-1-Pilot verfolgt das gleiche Ziel – am Ende des Jahres Weltmeister zu werden. Wie dieses Ziel erreicht wird, ist rückblickend eigentlich egal. Doch im Laufe der Saison wird immer wieder darüber gesprochen, welche Position besser ist – die des Jägers oder jene des Gejagten.

Auch Lando Norris wurde im vergangenen Jahr diese Frage gestellt, und der Brite, der lange der erste Verfolger seines McLaren-Teamkollegen Oscar Piastri war, erklärte: «Es spielt für mich keine so grosse Rolle mir macht beides nichts aus.»

«Ich kenne beide Situationen und habe mich jeweils wohl gefühlt. Ich konnte in beiden Fällen meine Leistung erbringen, deshalb ist es mir egal, ob ich Jäger oder Gejagter bin. Aber ich glaube, dass es gut ist, der Gejagte zu sein, denn das bedeutet, dass man die Nase vorn hat, und das ist gut», fügte der 26-Jährige an.

Sein WM-Gegner Max Verstappen kennt auch beide Rollen und er beantwortete die Frage, welche davon ihm lieber sei, schon vor Jahren. Der Red Bull Racing-Star wurde befragt, als er 2022 nach dem Miami-GP noch der Verfolger von Ferrari-Star Charles Leclerc war. Und er erklärte: «Ich mag die Position, in der ich jetzt bin, denn ich weiss, dass mein Auto schnell ist.»

«Am Ende des vergangenen Jahres war ich der Gejagte und das war tatsächlich keine so schöne Lage, denn ich wusste, dass uns das Tempo fehlte und es gegen Ende sehr knifflig werden würde. Es kommt also darauf an, wie konkurrenzfähig man ist», fügte der Niederländer an.

