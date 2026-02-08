Live-Stream für die GP-Fans: Präsentation von Aston Martin in Saudi-Arabien

Erst spät zeigte sich beim Shakedown-Test in Spanien der neue GP-Renner des Aston Martin Teams: Das Auto aus der Feder von Star-Designer und Teamchef Adrian Newey rollte am späten Donnerstagabend aus der Box.

Lance Stroll sass am Steuer, beschränkte sich aber vorerst auf wenige Installationsrunden. Sein Teamkollege Fernando Alonso übernahm am Freitag die Testarbeit und umrundete den Circuit de Barcelona-Catalunya 61 Mal. Damit landete der Rennstall aus Silverstone auf dem letzten Platz der Fleiss-Liste aller Mannschaften, die in Barcelona dabei waren.

Das Auto war ganz in Schwarz lackiert, denn der neue Look für die Saison 2026 wird erst noch enthüllt: Am morgigen Montag, 9. Februar, wird die Lackierung des GP-Renners aus Silverstone in Saudi-Arabien und damit im Heimatland von Team-Partner Aramco erstmals in der Öffentlichkeit zu sehen sein. Die Veranstaltung im «King Abdulaziz Center for World Culture – Ithra» in Dhahran beginnt um 20 Uhr MEZ und die Fans dürfen sich freuen, denn die Enthüllung wird im Live-Stream übertragen.

Adrian Newey verspricht: Die Präsentation von Aston Martin wird spektakulär Foto: Moy / XPB Images Adrian Newey verspricht: Die Präsentation von Aston Martin wird spektakulär © Moy / XPB Images

Newey sagt zum Event: «Unser Rennteam fokussiert sich weiterhin ganz auf die Vorbereitungen auf den Bahrain-Test, der in der nächsten Woche stattfindet. Wir freuen uns darauf, unsere Partner, Gäste, Fans und Medien begrüssen zu dürfen, wenn wir in Ithra unsere 2026er-Lackierung enthüllen. Das wird ein spektakulärer Abend.»

Nach der Enthüllung steht ab dem 11. Februar der erste von zwei dreitägigen Tests auf dem Bahrain International Circuit auf dem Programm. Der zweite Test beginnt am 18. Februar. Der Saisonauftakt erfolgt am Wochenende des 8. März im Albert Park von Melbourne in Australien.