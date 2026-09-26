Baku-GP: So siegte Russell vor Verstappen, Antonelli mit Aufholjagd auf P5

Das war klasse Autosport! Die Fans freuen sich über einen unterhaltsamen Grossen Preis von Aserbaidschan, mit einem makellosen George Russell, der aus seiner Pole-Position den achten GP-Sieg gemacht hat.

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Und mit den zwei grossen Gewinnern Max Verstappen und Kimi Antonelli – Max preschte von P8 auf den zweiten Rang und verpasste den Sieg nur um zwei Zehntelsekunden, Kimi Antonelli strebte von P16 zum fünften Rang.

Hier in unserem Live-Ticker können Sie alle wichtigen Momente des 15. WM-Laufs nachlesen.

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