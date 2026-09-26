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Baku-GP: So siegte Russell vor Verstappen, Antonelli mit Aufholjagd auf P5

George Russell musste all sein Können aufbringen, um im unterhaltsamen Aserbaidschan-GP den starken Max Verstappen hinter sich zu halten. Kein Ferrari auf dem Podest. Kimi Antonelli von P16 auf P5.

Formel 1

George Russell geht vom besten Startplatz ins Rennen
George Russell geht vom besten Startplatz ins Rennen
Foto: XPB
George Russell geht vom besten Startplatz ins Rennen
© XPB

Im Artikel erwähnt

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Das war klasse Autosport! Die Fans freuen sich über einen unterhaltsamen Grossen Preis von Aserbaidschan, mit einem makellosen George Russell, der aus seiner Pole-Position den achten GP-Sieg gemacht hat.

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Und mit den zwei grossen Gewinnern Max Verstappen und Kimi Antonelli – Max preschte von P8 auf den zweiten Rang und verpasste den Sieg nur um zwei Zehntelsekunden, Kimi Antonelli strebte von P16 zum fünften Rang.

Hier in unserem Live-Ticker können Sie alle wichtigen Momente des 15. WM-Laufs nachlesen.

Im Artikel erwähnt

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Pos
Fahrer
Fahrer
Team
Start Nr
Runden
Zeit
Bestzeit
Punkte

01

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

51

0,000

1:44,916

25

02

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

51

+0,196

1:44,993

18

03

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

51

+10,704

1:45,618

15

04

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

51

+14,136

1:45,784

12

05

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

51

+14,512

1:45,413

10

06

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

51

+22,382

1:46,170

8

07

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

51

+31,159

1:46,849

6

08

Esteban Ocon

TGR Haas F1 Team

Esteban Ocon

TGR Haas F1 Team

31

51

+31,189

1:47,068

4

09

Oliver Bearman

TGR Haas F1 Team

Oliver Bearman

TGR Haas F1 Team

87

51

+31,929

1:46,978

2

10

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams F1 Racing

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams F1 Racing

55

51

+32,416

1:46,737

1

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