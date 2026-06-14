Live-Ticker Barcelona-GP: Schlägt Mercedes-Star George Russell zurück?

Die Formel-1-Stars starten gleich ins siebte Rennwochenende der Saison. Auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya hat sich Mercedes-Routinier George Russell mit der Eroberung der Pole-Position die beste Ausgangslage geschaffen. Er hat die Chance, zum ersten Mal seit dem Saisonauftakt im Albert Park in Melbourne auf das oberste Podesttreppchen zu fahren.

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Am anderen Ende des Feldes steht Fernando Alonso, der im Abschlusstraining der Langsamste war. Der Lokalmatador bekam nach der Zeitenjagd eine neue Antriebseinheit in seinen Aston Martin eingebaut. Deshalb wird er sein Heimspiel aus der Boxengasse in Angriff nehmen müssen.

Für die lokalen Fans lautet die grosse Frage: Wie weit schafft es der zweifache Champion nach vorne? Und die Fans von WM-Leader Kimi Antonelli, der sich mit der drittschnellsten Runde begnügen musste, werden sich ganz auf den Versuch des 19-jährigen Mercedes-Piloten konzentrieren, an die Spitze zu kommen. Dazu muss er nicht nur seinen Teamkollegen an der Spitze überholen, sondern auch seinen Vorgänger Lewis Hamilton, der im Ferrari einmal mehr eine Glanzleistung gezeigt hat. Hier gibt's das ganze Geschehen live mitzuverfolgen:

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