Live-Ticker Barcelona-Quali: Mercedes? McLaren? Ferrari? Verstappen lauert

Spannende Ausgangslage zum Abschlusstraining des Barcelona-GP auf der katalanischen Traditionsstrecke: Mercedes ist nicht dominant, McLaren ist den WM-Führenden auf den Fersen, Ferrari kann mehr, und Max Verstappen hofft, dass seiner Red Bull Racing-Mannschaft in Sachen Abstimmung ein kleines Wunder gelingt.

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Lesen Sie hier in unserem Live-Ticker vom Circuit de Barcelona-Catalunya, wie sich die Quali-Action entwickelt. Sie verpassen keinen der wichtigen Momente.