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Live-Ticker Belgien-GP: Kann Kimi Antonelli die Führung verteidigen?

Kimi Antonelli darf den Belgien-GP von der Pole in Angriff nehmen. Neben ihm fährt Max Verstappen los. Schafft es der WM-Leader aus dem Mercedes-Team, den Red Bull Racing-Star hinter sich zu halten?

Formel 1

Kimi Antonelli weiss, vor welchem Fahrer er sich in Acht nehmen muss
Kimi Antonelli weiss, vor welchem Fahrer er sich in Acht nehmen muss
Foto: Coates / XPB Images
Kimi Antonelli weiss, vor welchem Fahrer er sich in Acht nehmen muss
© Coates / XPB Images

Im Artikel erwähnt

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Die beste Ausgangslage für den Grand Prix auf dem Circuit de Spa-Francorchamps verschaffte sich Kimi Antonelli am Qualifying-Samstag. Der schnelle Sternfahrer, der die WM mit 25 Punkten vor seinem Teamkollegen George Russell anführt, sicherte sich mit einer beachtlichen Runde auf dem belgischen Traditionskurs die Pole.

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Mehr als drei Zehntel langsamer als der Mercedes-Hoffnungsträger war Max Verstappen auf seiner schnellsten Quali-Runde. Der Red Bull Racing-Star und dreifache Belgien-GP-Gewinner darf neben dem Polesetter aus Bologna aus der ersten Startreihe losfahren. Und die Chancen stehen gut, in der ersten Runde am Mercedes-Piloten vorbeizukommen.

Das weiss auch Antonelli, der nach dem Qualifying festhielt: «Ich muss einfach einen guten Start erwischen und schauen, dass ich bis zur fünften Kurve vorne bleibe.» Verstappen selbst kündigte an: «Ich werde natürlich versuchen, meine Haut im Grand Prix so teuer wie möglich zu verkaufen.» Ob ihm das gelingt und wer am Ende die Ziellinie als Erster kreuzen wird, kann hier im SPEEDWEEK.com-Ticker live mitverfolgt werden.

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Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

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Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

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