Live-Ticker China-GP: Ferrari gegen Mercedes in Form? Verstappen-Wunder?
Ferrari-Teamchef Fred Vasseur hofft im China-GP, dass Hamilton und Leclerc die Mercedes-Dominanz brechen. Was kann Verstappen mit störrischem Auto ausrichten? Lesen Sie im Live-Ticker, was passiert.
Erleben die Formel-1-Fans auch im zweiten WM-Rennen der Saison ein Schaulaufen von Mercedes? Oder geraten Kimi Antonelli (Pole-Position) und WM-Leader George Russell gegen Ferrari unter Druck?
Können Red Bull Racing-Star Max Verstappen und Audi-Fahrer Nico Hülkenberg punkten? Diese und viele weitere Fragen werden hier in unserem Live-Ticker beantwortet.
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