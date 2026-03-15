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Live-Ticker China-GP: Ferrari gegen Mercedes in Form? Verstappen-Wunder?

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur hofft im China-GP, dass Hamilton und Leclerc die Mercedes-Dominanz brechen. Was kann Verstappen mit störrischem Auto ausrichten? Lesen Sie im Live-Ticker, was passiert.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Mercedes gegen Ferrari, auch in China
Mercedes gegen Ferrari, auch in China
Foto: XPB
Mercedes gegen Ferrari, auch in China
© XPB

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Kimi Antonelli

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George Russell

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Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

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So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

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So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

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Scuderia Ferrari HP

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Charles Leclerc

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Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

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McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

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81

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Lando Norris

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McLaren Formula 1 Team

1

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Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

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BWT Alpine Formula One Team

10

6

+0,809

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Max Verstappen

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Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

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Oracle Red Bull Racing

3

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+0,938

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