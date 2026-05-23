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Live-Ticker GP-Quali Kanada: Russell auf dem letzten Drücker zur Pole!

WM-Leader Mercedes ging als Favorit ins Abschlusstraining zum Grossen Preis von Kanada – und wurde der Rolle gerecht. Aber erst in letzter Sekunde. Mit George Russell vor Kimi Antonelli.

Formel 1

In Montreal geht es heute um die Pole für den Kanada-GP
In Montreal geht es heute um die Pole für den Kanada-GP
Foto: XPB
In Montreal geht es heute um die Pole für den Kanada-GP
© XPB

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Vom puren Speed her ist das auch auf dem Circuit Gilles Villeneuve eine klare Sache: Die Mercedes-Fahrer George Russell und Kimi Antonelli waren Favoriten für die Pole-Position zum Traditions-GP von Kanada.

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Hier in unserem Live-Ticker können Sie nachlesen, wie sich Sprint-Sieger Russell und WM-Leader Antonelli verflixt strecken mussten, um erneut Startreihe 1 sicherzustellen.

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