Live-Ticker GP-Quali Kanada: Russell auf dem letzten Drücker zur Pole!

Vom puren Speed her ist das auch auf dem Circuit Gilles Villeneuve eine klare Sache: Die Mercedes-Fahrer George Russell und Kimi Antonelli waren Favoriten für die Pole-Position zum Traditions-GP von Kanada.

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Hier in unserem Live-Ticker können Sie nachlesen, wie sich Sprint-Sieger Russell und WM-Leader Antonelli verflixt strecken mussten, um erneut Startreihe 1 sicherzustellen.