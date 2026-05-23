Live-Ticker GP-Quali Kanada: Russell auf dem letzten Drücker zur Pole!
WM-Leader Mercedes ging als Favorit ins Abschlusstraining zum Grossen Preis von Kanada – und wurde der Rolle gerecht. Aber erst in letzter Sekunde. Mit George Russell vor Kimi Antonelli.
Vom puren Speed her ist das auch auf dem Circuit Gilles Villeneuve eine klare Sache: Die Mercedes-Fahrer George Russell und Kimi Antonelli waren Favoriten für die Pole-Position zum Traditions-GP von Kanada.
Hier in unserem Live-Ticker können Sie nachlesen, wie sich Sprint-Sieger Russell und WM-Leader Antonelli verflixt strecken mussten, um erneut Startreihe 1 sicherzustellen.
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