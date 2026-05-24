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Live-Ticker Kanada-GP: Antonelli erneut Sieger, Hamilton vor Verstappen

Das war ein Grand Prix mit Rasse und Klasse: Tolles Duell zwischen Antonelli und Russell, dann Ausfall von Russell, Sieg von Antonelli, vor den Champions Hamilton und Verstappen.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Kimi Antonelli nicht ohne Fehler, aber erneut Sieger
Kimi Antonelli nicht ohne Fehler, aber erneut Sieger
Foto: XPB
Kimi Antonelli nicht ohne Fehler, aber erneut Sieger
© XPB

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Im Artikel erwähnt

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Das war ein überaus unterhaltsamer Grand Prix von Kanada: Kimi Antonelli hat seinen vierten Sieg in Folge erobert, nach atemberaubenden Duell mit George Russell, der wegen Motorschadens aufgeben musste.

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Die Champions Lewis Hamilton und Max Verstappen sind auf den Rängen 2 und 3 ins Ziel gekommen, auch sie nach einem schönen Duell. Lesen Sie hier nach, wie sich der unterhaltsame Traditions-GP entwickelt hat.

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Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

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Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

68

1:28:15,758

1:14,210

31

02

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

68

+10,768

1:14,573

21

03

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

68

+11,276

1:14,398

17

04

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

68

+44,151

1:15,297

16

05

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

67

+1 Runde

1:14,578

10

06

Franco Colapinto

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

43

67

+1 Runde

1:15,462

8

07

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

67

+1 Runde

1:15,604

6

08

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

67

+1 Runde

1:15,390

4

09

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

55

67

+1 Runde

1:15,852

2

10

Oliver Bearman

Oliver Bearman

TGR Haas F1 Team

Oliver Bearman

Oliver Bearman

TGR Haas F1 Team

87

67

+1 Runde

1:16,002

1

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