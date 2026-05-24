Live-Ticker Kanada-GP: Antonelli erneut Sieger, Hamilton vor Verstappen
Das war ein Grand Prix mit Rasse und Klasse: Tolles Duell zwischen Antonelli und Russell, dann Ausfall von Russell, Sieg von Antonelli, vor den Champions Hamilton und Verstappen.
Das war ein überaus unterhaltsamer Grand Prix von Kanada: Kimi Antonelli hat seinen vierten Sieg in Folge erobert, nach atemberaubenden Duell mit George Russell, der wegen Motorschadens aufgeben musste.
Die Champions Lewis Hamilton und Max Verstappen sind auf den Rängen 2 und 3 ins Ziel gekommen, auch sie nach einem schönen Duell. Lesen Sie hier nach, wie sich der unterhaltsame Traditions-GP entwickelt hat.
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