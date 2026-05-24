Live-Ticker Kanada-GP: Antonelli erneut Sieger, Hamilton vor Verstappen

Das war ein überaus unterhaltsamer Grand Prix von Kanada: Kimi Antonelli hat seinen vierten Sieg in Folge erobert, nach atemberaubenden Duell mit George Russell, der wegen Motorschadens aufgeben musste.

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Die Champions Lewis Hamilton und Max Verstappen sind auf den Rängen 2 und 3 ins Ziel gekommen, auch sie nach einem schönen Duell. Lesen Sie hier nach, wie sich der unterhaltsame Traditions-GP entwickelt hat.