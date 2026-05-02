Live-Ticker Miami-GP-Quali: McLaren und Ferrari nerven Mercedes

Der Mercedes-Express ist ins Stocken geraten: Nach vier Formel-1-Siegen (die Grands Prix von Australien, China und Japan, dazu der Sprint von Shanghai) riecht es heute in Miami nicht nach Dominanz von Mercedes, sondern die GP-Fans freuen sich auf einen spannenden Mehrkampf.

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Im Sprint nahm Konstrukteurs-Weltmeister McLaren allen die Butter vom Brot – Doppelsieg mit Lando Norris vor Oscar Piastri. Ferrari-Fahrer Charles Leclerc hatte die Mercedes im Griff, WM-Leader Antonelli verlor Rang 4 wegen wiederholter Verletzung der Pistengrenzen, was eine Fünfsekundenstrafe brachte.

Lesen Sie hier in unserem Live-Ticker vom GP-Qualifying in Miami, wie sich die Action auf der Strecke rund ums Hard Rock-Stadion entwickelt.

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