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Live-Ticker Miami-GP-Quali: McLaren und Ferrari nerven Mercedes

Nach dem eher faden Sprint von Miami (Sieger Lando Norris) geht es in Florida sweiter mit dem GP-Abschlusstraining. Der Sprint hat gezeigt: Die Fans dürfen sich auf einen spannenden Mehrkampf freuen.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Einzigartige Atmosphäre in Miami
Einzigartige Atmosphäre in Miami
Foto: XPB
Einzigartige Atmosphäre in Miami
© XPB

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Der Mercedes-Express ist ins Stocken geraten: Nach vier Formel-1-Siegen (die Grands Prix von Australien, China und Japan, dazu der Sprint von Shanghai) riecht es heute in Miami nicht nach Dominanz von Mercedes, sondern die GP-Fans freuen sich auf einen spannenden Mehrkampf.

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Im Sprint nahm Konstrukteurs-Weltmeister McLaren allen die Butter vom Brot – Doppelsieg mit Lando Norris vor Oscar Piastri. Ferrari-Fahrer Charles Leclerc hatte die Mercedes im Griff, WM-Leader Antonelli verlor Rang 4 wegen wiederholter Verletzung der Pistengrenzen, was eine Fünfsekundenstrafe brachte.

Lesen Sie hier in unserem Live-Ticker vom GP-Qualifying in Miami, wie sich die Action auf der Strecke rund ums Hard Rock-Stadion entwickelt.

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Charles Leclerc

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Charles Leclerc

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Lando Norris

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Lando Norris

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George Russell

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George Russell

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So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

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So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

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