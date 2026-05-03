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Live-Ticker Miami-GP: Wetter-Chaos für Verstappen & Co, wer zeigt Nerven?

Wegen des unsicheren Wetters ist der Start des Miami-GP um drei Stunden vorgezogen worden. Hier in unserem Live-Ticker aus Florida halten wir Sie über alle wichtigen Entwicklungen auf dem Laufenden.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

So ungefähr sieht das heute aus in Miami
So ungefähr sieht das heute aus in Miami
Foto: XPB
So ungefähr sieht das heute aus in Miami
© XPB

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Der vierte Formel-1-WM-Lauf des Jahres ist geprägt vom Wetter: Wie erwartet rückte in der Nacht auf den 3. Mai eine grosse Schlechtwetterzone heran, mit viel Regen und Gewittern.

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Formel 1, FIA und Rennställe sassen noch am Samstagabend zusammen und beschlossen: Der Start des Miami-GP wird um drei Stunden vorgezogen, um den übelsten Gewitterzellen vielleicht zu entgehen. Start also um 13.00 Lokalzeit in Miami, das ist 19.00 in Europa.

Lesen Sie hier im Live-Ticker, wie sich die Lage entwickelt. Sie verpassen keinen der wichtigen Momente.

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Kimi Antonelli

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12

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Max Verstappen

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Max Verstappen

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3

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Charles Leclerc

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Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

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16

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Lando Norris

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McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

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George Russell

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Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

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63

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So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

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44

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Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

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McLaren Formula 1 Team

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