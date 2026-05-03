Live-Ticker Miami-GP: Wetter-Chaos für Verstappen & Co, wer zeigt Nerven?
Wegen des unsicheren Wetters ist der Start des Miami-GP um drei Stunden vorgezogen worden. Hier in unserem Live-Ticker aus Florida halten wir Sie über alle wichtigen Entwicklungen auf dem Laufenden.
Der vierte Formel-1-WM-Lauf des Jahres ist geprägt vom Wetter: Wie erwartet rückte in der Nacht auf den 3. Mai eine grosse Schlechtwetterzone heran, mit viel Regen und Gewittern.
Formel 1, FIA und Rennställe sassen noch am Samstagabend zusammen und beschlossen: Der Start des Miami-GP wird um drei Stunden vorgezogen, um den übelsten Gewitterzellen vielleicht zu entgehen. Start also um 13.00 Lokalzeit in Miami, das ist 19.00 in Europa.
Lesen Sie hier im Live-Ticker, wie sich die Lage entwickelt. Sie verpassen keinen der wichtigen Momente.
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