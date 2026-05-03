Live-Ticker Miami-GP: Wetter-Chaos für Verstappen & Co, wer zeigt Nerven?

Der vierte Formel-1-WM-Lauf des Jahres ist geprägt vom Wetter: Wie erwartet rückte in der Nacht auf den 3. Mai eine grosse Schlechtwetterzone heran, mit viel Regen und Gewittern.

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Formel 1, FIA und Rennställe sassen noch am Samstagabend zusammen und beschlossen: Der Start des Miami-GP wird um drei Stunden vorgezogen, um den übelsten Gewitterzellen vielleicht zu entgehen. Start also um 13.00 Lokalzeit in Miami, das ist 19.00 in Europa.

Lesen Sie hier im Live-Ticker, wie sich die Lage entwickelt. Sie verpassen keinen der wichtigen Momente.

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