Live-Ticker Miami-Sprint: Erster Saisonsieg für Weltmeister Lando Norris?

Die lange Pause nach der dritten WM-Runde in Japan ermöglichte es den GP-Teams, ihre 2026er-Renner aufzurüsten. Die meisten Top-Rennställe haben entsprechend grosse Updates für das Miami-Rennwochenende geschaffen. Nur das Mercedes-Team, das alle bisherigen GP-Siege feiern durfte, beschränkte sich auf kleinere Anpassungen, wobei es Neuerungen für das nächste Kräftemessen in Kanada versprach.

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Ferrari, McLaren und Red Bull Racing haben hingegen umfassende Weiterentwicklungspakete auf die Strecke gebracht. Und im Sprint-Qualifying zeigten diese Wirkung. WM-Leader Kimi Antonelli musste sich mit der zweitschnellsten Runde begnügen, die Pole sicherte sich Champion Lando Norris im McLaren. Antonellis Teamkollege George Russell musste gar mit Platz 6 vorlieb nehmen – womit neben seinem Teamkollegen auch beide McLaren-Fahrer, ein Ferrari-Pilot und Red Bull Racing-Star Max Verstappen in der Startaufstellung vor ihm stehen.

Wie weit es der Sternfahrer nach vorne schafft und ob Norris in Miami seinen ersten Sieg in diesem Jahr einfahren kann, gibt's hier im Ticker von SPEEDWEEK.com live mitzuverfolgen.

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