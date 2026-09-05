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Live-Ticker Monza-Quali: Wer schnappt sich die Pole im Highspeed-Tempel?

Im Königlichen Park von Monza kämpfen die Formel-1-Stars um die beste Ausgangslage für den Italien-GP. Wer sich durchsetzen und wer enttäuscht sein wird, kann hier im Live-Ticker mitverfolgt werden.

Formel 1

George Russell ist der grosse Pole-Favorit in Monza
George Russell ist der grosse Pole-Favorit in Monza
Foto: Rew / XPB Images
George Russell ist der grosse Pole-Favorit in Monza
© Rew / XPB Images

Im Artikel erwähnt

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Das Qualifying in Monza verspricht spannend zu werden, auch wenn Lokalmatador Kimi Antonelli im Fight um die Pole-Position keine Hauptrolle einnehmen wird. Der 20-jährige WM-Leader aus dem Mercedes-Team wird das Heimspiel im Königlichen Park von weit hinten in Angriff nehmen müssen, weil er einen neuen Motor einsetzt, der das erlaubte Kontingent überschreitet. Das gleiche Schicksal trifft Williams-Pilot Alex Albon, allerdings zählt der Londoner auch ohne Strafe nicht zu den Favoriten für die erste Reihe.

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Als Hauptanwärter hat sich in den freien Trainings Antonellis Teamkollege George Russell herauskristallisiert. Der Brite beendete sowohl den Trainingsfreitag als auch die letzte freie Trainingsstunde am heutigen Samstag als Schnellster. Dicht auf den Fersen war ihm bisher das Ferrari-Duo Lewis Hamilton und Charles Leclerc, sehr zur Freude des heimischen Publikums auf den Zuschauerrängen. Im letzten freien Training war auch Red Bull Racing-Star Max Verstappen nah dran. Der vierfache Champion blieb 0,35 sec über der FP3-Bestzeit von Russell und funkte deutlich weniger Klagen über seinen Dienstwagen.

Wer sich im Kampf um die Pole durchsetzen wird, kann hier im SPEEDWEEK.com live mitverfolgt werden.

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Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

242

2

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

183

3

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

183

4

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

159

5

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

155

6

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

112

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