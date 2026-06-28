Live-Ticker Österreich-GP: Stört Max Verstappen die Mercedes/Ferrari-Party?
Spannende Ausgangslage zum Österreich-GP: Russell im Mercedes vor den Ferrari von Leclerc/Hamilton sowie WM-Leader Antonelli im anderen Mercedes. Dahinter lauert Red Bull Racing-Star Max Verstappen.
Heiss, heisser, Red Bull Ring: Wie zuvor in Barcelona werden wir auch im Österreich-GP sehr hohe Temperaturen haben, da wird sich George Russell (Mercedes) gegen das Ferrari-Duo von Charles Leclerc und Lewis Hamilton tüchtig wehren müssen, sollte Ferrari in Sachen Reifen-Management so gut sein wie Hamilton in Katalonien.
Dahinter fahren WM-Leader Kimi Antonelli los und der vierfache Weltmeister Max Verstappen. Beide haben nach der Spielberg-Quali einen dicken Hals – Verstappen flog von der Bahn, das hat einen möglichen Platz in Reihe 1 gekostet, Antonelli musste vom Gas wegen dieses Unfalls.
Lesen Sie hier in unserem Live-Ticker, wie sich die Action auf dem Red Bull Ring entwickelt. Sie verpassen keinen der wichtigen Momente.
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