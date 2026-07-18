Live-Ticker Quali Belgien-GP: Antonelli vor Verstappen, Ferrari schwach

Die Formel-1-Fans freuten sich auf eine spannende Qualifikation zum Rennklassiker von Spa-Francorchamps. Alles andere als die sechste Pole-Position für WM-Leader Kimi Antonelli wäre eine saftige Überraschung – im zweiten und dritten Training kam keiner an den 19-jährigen Teenager von Mercedes heran.

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Letztlich hatte der Italiener tatsächlich die Nase vorn, dahinter Max Verstappen auf einem bärenstarken zweiten Platz – dank eines perfekt getimten Windschattens seines Stallgefährten Isack Hadjar.

Leise Enttäuschung bei den Tifosi: Leclerc auf P5, Hamilton auf P6, da hatte sich Ferrari mehr ausgerechnet.

Lesen Sie hier im Live-Ticker nach, wie sich die spannende Quali entwickelt hat.

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