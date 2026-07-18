Live-Ticker Quali Belgien-GP: Antonelli vor Verstappen, Ferrari schwach
Vor der Quali für den Grand Prix von Belgien hiess es: Wer schlägt Kimi Antonelli? Dann liess sich Red Bull Racing einen tollen Windschatten-Kniff einfallen – und Verstappen wurde Zweiter hinter Kimi.
Die Formel-1-Fans freuten sich auf eine spannende Qualifikation zum Rennklassiker von Spa-Francorchamps. Alles andere als die sechste Pole-Position für WM-Leader Kimi Antonelli wäre eine saftige Überraschung – im zweiten und dritten Training kam keiner an den 19-jährigen Teenager von Mercedes heran.
Letztlich hatte der Italiener tatsächlich die Nase vorn, dahinter Max Verstappen auf einem bärenstarken zweiten Platz – dank eines perfekt getimten Windschattens seines Stallgefährten Isack Hadjar.
Leise Enttäuschung bei den Tifosi: Leclerc auf P5, Hamilton auf P6, da hatte sich Ferrari mehr ausgerechnet.
Lesen Sie hier im Live-Ticker nach, wie sich die spannende Quali entwickelt hat.
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