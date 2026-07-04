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Live-Ticker Quali Briten-GP: Antonelli vor Leclerc, Verstappen enttäuscht

Das Abschlusstraining zum Silverstone-GP wurde wie erwartet zum Duell Mercedes gegen Ferrari und endete mit Antonelli vor Leclerc und Hamilton. Max Verstappen konnte sich nicht einmischen.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Ferrari gegen Mercedes, das Duell geht weiter
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Foto: XPB
Ferrari gegen Mercedes, das Duell geht weiter
© XPB

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Die Formel-1-Fans dürfen sich auf einen Leckerbissen gefasst machen. Das bisherige Geschehen auf dem Silverstone Circuit deutet auf die Fortsetzung des Mehrkampfs zwischen Ferrari und Mercedes hin.

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Lesen Sie hier in unserem beliebten Live-Ticker, wie sich die Action in Silverstone entwickelt hat – wie sich Kimi Antonelli seine fünfte Pole krallte und Leclerc dieses Mal der schnellere Ferrari-Fahrer war.

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