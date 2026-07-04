Live-Ticker Quali Briten-GP: Antonelli vor Leclerc, Verstappen enttäuscht

Die Formel-1-Fans dürfen sich auf einen Leckerbissen gefasst machen. Das bisherige Geschehen auf dem Silverstone Circuit deutet auf die Fortsetzung des Mehrkampfs zwischen Ferrari und Mercedes hin.

Werbung

Werbung

Lesen Sie hier in unserem beliebten Live-Ticker, wie sich die Action in Silverstone entwickelt hat – wie sich Kimi Antonelli seine fünfte Pole krallte und Leclerc dieses Mal der schnellere Ferrari-Fahrer war.