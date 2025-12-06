Weiter zum Inhalt
  Start

  2. /

  Formelsport

  4. /

  Formel 1

  6. /

  News

WM-Vorentscheidung? Max Verstappen erobert Pole!

Auf dem Yas Marina Rundkurs haben die GP-Stars das letzte Qualifying des Jahres bestritten. Max Verstappen sicherte sich die Pole zum entscheidenden GP.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Max Verstappen war im Qualifying zum Saisonfinale unschlagbar
Max Verstappen war im Qualifying zum Saisonfinale unschlagbar
Foto: Red Bull Content Pool
Max Verstappen war im Qualifying zum Saisonfinale unschlagbar
© Red Bull Content Pool

Die Formel-1-WM ist immer noch nicht entschieden, entsprechend gespannt blickte die ganze Formel-1-Welt nach Abu Dhabi, wo das Qualifying zum letzten Grand Prix der Saison über die Bühne ging. Die besten Chancen auf die Pole hatte Lando Norris. Der WM-Leader blieb im zweiten freien Training, das bei repräsentativen Bedingungen stattgefunden hat, der Schnellste.

Sein ärgster WM-Gegner ist Titelverteidiger Max Verstappen, der im ersten und zweiten Training jeweils der Zweitschnellste war. In der letzten freien Trainingsstunde drehte der vierfache Weltmeister die drittschnellste Runde, am Ende fehlte ihm etwas mehr als eine Zehntelsekunde auf die Bestzeit, die Mercedes-Star George Russell aufgestellt hatte.

Im Abschlusstraining war der Red Bull Racing-Star dann aber der Schnellste. Der vierfache Champion profitierte vom Windschatten, den ihm sein Teamkollege Yuki Tsunoda spendete, und legte die 5,281 km in 1:22,207 min zurück. Wie das Qualifying ablief, kann hier im SPEEDWEEK.com-Ticker nachgelesen werden.

Themen

  1. Ergebnisse

  2. WM-Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Startaufstellung

  2. 3. Qualifying

  3. 2. Qualifying

  4. 1. Qualifying

  5. 3. Freies Training

  6. 2. Freies Training

  7. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

01

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

1

02

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

4

03

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

04

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

05

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

06

Fernando Alonso

Fernando Alonso

Aston Martin Aramco Formula One Team

Fernando Alonso

Fernando Alonso

Aston Martin Aramco Formula One Team

14

07

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Stake F1 Team Kick Sauber

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Stake F1 Team Kick Sauber

5

08

Esteban Ocon

Esteban Ocon

MoneyGram Haas F1 Team

Esteban Ocon

Esteban Ocon

MoneyGram Haas F1 Team

31

09

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

6

10

Yuki Tsunoda

Yuki Tsunoda

Oracle Red Bull Racing

Yuki Tsunoda

Yuki Tsunoda

Oracle Red Bull Racing

22

