WM-Vorentscheidung? Max Verstappen erobert Pole!
Auf dem Yas Marina Rundkurs haben die GP-Stars das letzte Qualifying des Jahres bestritten. Max Verstappen sicherte sich die Pole zum entscheidenden GP.
Die Formel-1-WM ist immer noch nicht entschieden, entsprechend gespannt blickte die ganze Formel-1-Welt nach Abu Dhabi, wo das Qualifying zum letzten Grand Prix der Saison über die Bühne ging. Die besten Chancen auf die Pole hatte Lando Norris. Der WM-Leader blieb im zweiten freien Training, das bei repräsentativen Bedingungen stattgefunden hat, der Schnellste.
Sein ärgster WM-Gegner ist Titelverteidiger Max Verstappen, der im ersten und zweiten Training jeweils der Zweitschnellste war. In der letzten freien Trainingsstunde drehte der vierfache Weltmeister die drittschnellste Runde, am Ende fehlte ihm etwas mehr als eine Zehntelsekunde auf die Bestzeit, die Mercedes-Star George Russell aufgestellt hatte.
Im Abschlusstraining war der Red Bull Racing-Star dann aber der Schnellste. Der vierfache Champion profitierte vom Windschatten, den ihm sein Teamkollege Yuki Tsunoda spendete, und legte die 5,281 km in 1:22,207 min zurück. Wie das Qualifying ablief, kann hier im SPEEDWEEK.com-Ticker nachgelesen werden.
