Live-Ticker Silverstone-GP: Antonelli oder Hamilton? Verstappen chancenlos?
WM-Leader Kimi Antonelli geht von Pole-Position in den Traditions-GP von Grossbritannien, aber die Fans stehen voll hinter Ferrari-Star Lewis Hamilton. Was kann Max Verstappen von Platz 7 ausrichten?
Vor dem Rennklassiker Grand Prix von Grossbritannien lautet die grosse Frage: Mercedes oder Ferrari? Der 19-jährige Kimi Antonelli hat die Pole erobert, dann folgen die beiden Ferrari von Charles Leclerc und Lewis Hamilton, das Fleisch im Mercedes-Sandwich, denn George Russell ist Vierter.
Ferrari-Teamchef Fred Vasseur ist überzeugt, dass er Mercedes die Suppe versalzen kann: «Wenn wir strategisch klug vorgehen.»
Ob eine kluge Strategie für Max Verstappen reichen wird, ist fraglich: Nach grossen Problemen mit seinem Rennwagen musste der vierfache Weltmeister mit Startplatz 7 vorlieb nehmen.
Lesen Sie hier in unserem Live-Ticker, ob Max Verstappen Boden gutmachen kann und wer sich den Sieg beim Traditions-GP schnappt. Sie verpassen keinen der wichtigen Momente.
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