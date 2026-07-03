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Live-Ticker Silverstone: Lokalmatador Lewis Hamilton auf Sprint-Pole!

Ferrari-Star Lewis Hamilton, der im FP1 der Schnellste war, ging als einer der Pole-Favoriten ins Sprint-Qualifying und enttäuschte nicht: Er sicherte sich die beste Ausgangslage fürs Mini-Rennen.

Formel 1

Viele Fans in Silverstone drücken Lewis Hamilton die Daumen
Viele Fans in Silverstone drücken Lewis Hamilton die Daumen
Foto: Charniaux / XPB Images
Viele Fans in Silverstone drücken Lewis Hamilton die Daumen
© Charniaux / XPB Images

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Die Freude der Ferrari-Fangemeinde war gross, als Lewis Hamilton auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya die Ziellinie als Erster kreuzte und damit seinen ersten GP-Sieg in Rot erzielte. Die Erwartungen beim darauffolgenden Rennwochenende auf dem Red Bull Ring waren hoch.

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Und der dritte Startplatz war auch eine gute Ausgangslage für den siebenfachen Weltmeister, der sich letztlich aber mit dem fünften Platz begnügen musste. Beim Heimspiel in Silverstone hat der Rekord-GP-Sieger gleich zwei Mal die Chance, seine Fans zu entzücken, denn die neunte WM-Runde des Jahres findet im Sprint-Format statt.

Einen Sprint-Sieg konnte Hamilton bereits in seinem ersten Ferrari-Jahr in China feiern. Ob der 41-jährige Lokalmatador das Kunststück von Shanghai 2025 wiederholen kann, hängt nicht zuletzt von seinem Startplatz ab. Und die Chancen auf ein gutes Abschneiden im Sprint sind gross, schliesslich schloss er das erste und einzige freie Training auf dem britischen Traditionskurs als Schnellster ab und sicherte sich im Qualifying zum Mini-Rennen die Pole.

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Wie die Zeitenjagd verlief und wer neben Hamilton aus der ersten Reihe losfahren darf, gibt's hier im Ticker nachzulesen.

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