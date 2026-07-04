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Live-Ticker Silverstone: Kimi Antonelli feiert seinen ersten Sprint-Sieg!

Ferrari-Star Lewis Hamilton durfte den Silverstone-Sprint von der Pole in Angriff nehmen. Am Ende triumphierte aber WM-Leader Kimi Antonelli. Der Mercedes-Star feierte damit seinen ersten Sprint-Sieg.

Formel 1

Kimi Antonelli eroberte in Silverstone seinen ersten Sprint-Sieg
Kimi Antonelli eroberte in Silverstone seinen ersten Sprint-Sieg
Foto: Bearne / XPB Images
Kimi Antonelli eroberte in Silverstone seinen ersten Sprint-Sieg
© Bearne / XPB Images

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Mit dem hauchdünnen Vorsprung von elf Tausendstelsekunden hatte sich Lewis Hamilton auf dem Silverstone Circuit die Pole-Position gesichert. Der Ferrari-Pilot, der auf dem britischen Traditionskurs mehr GP-Siege als jeder andere Formel-1-Fahrer erobert hat, teilte sich die erste Startreihe mit seinem Mercedes-Nachfolger Kimi Antonelli.

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Der 19-jährige WM-Leader liess sich davon aber nicht beirren. Er kämpfte sich im Mini-Rennen an Hamilton heran und überholte den roten Renner aus Maranello. Danach kontrollierte er das Rennen von der Spitze, bis er ins Ziel kam. Es war sein erster Sprint-Sieg. Wie er das anstellte, kann hier im SPEEDWEEK.com-Ticker nachgelesen werden.

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01

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

17

0,000

1:31,607

02

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

17

+2,745

1:31,908

03

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

17

+9,783

1:32,190

04

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

17

+10,639

1:31,977

05

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

17

+12,620

1:32,158

06

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Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

17

+16,550

1:32,393

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Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

17

+17,551

1:32,223

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30

17

+30,233

1:33,051

09

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6

17

+30,953

1:33,000

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