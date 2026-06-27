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Live-Ticker Spielberg-Qualifying: Wer schnappt sich die Pole zum Hitze-GP?

Für die Formel-1-Piloten geht es nach 3 Trainings um die beste Ausgangslage für den 8. GP des Jahres. Wer sich die Pole auf dem Red Bull Ring sichert, kann hier im Live-Ticker mitverfolgt werden.

Formel 1

George Russell war im FP3 der Schnellste, schnappt er sich auch die Pole?
George Russell war im FP3 der Schnellste, schnappt er sich auch die Pole?
Foto: Moy / XPB Images
George Russell war im FP3 der Schnellste, schnappt er sich auch die Pole?
© Moy / XPB Images

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Die Mercedes-Stars Kimi Antonelli und George Russell gaben in den freien Trainings von Spielberg den Ton an. Der junge WM-Leader aus Italien war am Trainingsfreitag jeweils zwei Mal der Schnellste, sein routinierter Teamkollege sicherte sich in der letzten freien Trainingsstunde am Samstagmorgen die Bestzeit – mit knappem Vorsprung vor dem Teenager aus den eigenen Reihen.

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Auch Barcelona-GP-Sieger Lewis Hamilton ist nicht weit weg, dem Ferrari-Superstar fehlte etwas mehr als eine Zehntel auf die Bestzeit seines früheren Teamkollegen aus dem Mercedes-Team. Auch die beiden McLaren-Teamkollegen Oscar Piastri und Lando Norris sowie Red Bull Racing-Ausnahmekönner Max Verstappen waren weniger als drei Zehntel langsamer geblieben. Ob sie im Qualifying eine Chance gegen die Power der Sternfahrer haben werden, kann hier im SPEEDWEEK.com-Ticker live mitverfolgt werden.

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01

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

02

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

03

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

04

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

05

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

06

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

07

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

08

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

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Oracle Red Bull Racing

6

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Liam Lawson

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