Live-Ticker Sprint-Quali China: Russell 1., kommt Strafe für Antonelli?
Das war zu erwarten: Mercedes gibt in der Sprint-Quali von China den Ton an, mit WM-Leader und Australien-Sieger George Russell vor Kimi Antonelli. Aber der Italiener muss mit einer Strafe rechnen!
Das erste Training zum China-GP hatte gezeigt: Wer an die Sprint-Pole auf dem Shanghai International Circuit denken will, der muss einen Weg vorbei an den beiden Mercedes finden. Lesen Sie hier im Ticker nach, wie sich die hektische Quali entwickelt hat. Russell hat seine erste Sprint-Pole geschnappt, aber Antonelli muss nun um P2 zittern.
