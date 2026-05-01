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Live-Ticker Sprint-Quali Miami: Verstappen/Leclerc/Hamilton jagen Mercedes

Im rennfreien April haben die Gegner von Mercedes hart gearbeitet, den Rückstand auf die WM-Leader zu verringern. Hier im Live-Ticker von der Sprint-Quali aus Miami lesen Sie, wer damit Erfolg hat.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Charles Leclerc (Ferrari) war im einzigen Training der schnellste Mann
Charles Leclerc (Ferrari) war im einzigen Training der schnellste Mann
Foto: XPB
Charles Leclerc (Ferrari) war im einzigen Training der schnellste Mann
© XPB

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Wer stellt den übermächtigen Mercedes von Kimi Antonelli und George Russell ein Bein? Viele Gegner, angeführt von Ferrari, McLaren und Red Bull Racing, haben erhebliche Verbesserungen an die Rennwagen gebracht, Mercedes selber wird in diesem Umfang erst in Kanada nachlegen.

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Das hatte im einzigen freien Training von Miami Auswirkungen: Obschon Mercedes Probleme hatte und WM-Leader Kimi Antonelli auf weichen Reifen nicht fahren konnte, ist von der krassen Überlegenheit wie in Australien, China und Japan wenig zu sehen.

Lesen Sie hier in unserem Live-Ticker von der Sprint-Quali aus dem Miami International Autodrome, ob jemand Mercedes in Bedrängnis bringen kann.

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Pos

Fahrer

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

41

1:29,310

02

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

40

+0,297

03

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

35

+0,448

04

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

35

+0,467

05

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

24

+0,769

06

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

33

+0,790

07

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

34

+0,898

08

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

33

+1,277

09

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

39

+1,563

10

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

55

36

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