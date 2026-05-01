Live-Ticker Sprint-Quali Miami: Verstappen/Leclerc/Hamilton jagen Mercedes

Wer stellt den übermächtigen Mercedes von Kimi Antonelli und George Russell ein Bein? Viele Gegner, angeführt von Ferrari, McLaren und Red Bull Racing, haben erhebliche Verbesserungen an die Rennwagen gebracht, Mercedes selber wird in diesem Umfang erst in Kanada nachlegen.

Werbung

Werbung

Das hatte im einzigen freien Training von Miami Auswirkungen: Obschon Mercedes Probleme hatte und WM-Leader Kimi Antonelli auf weichen Reifen nicht fahren konnte, ist von der krassen Überlegenheit wie in Australien, China und Japan wenig zu sehen.

Lesen Sie hier in unserem Live-Ticker von der Sprint-Quali aus dem Miami International Autodrome, ob jemand Mercedes in Bedrängnis bringen kann.

Werbung

Werbung