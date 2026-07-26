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Live-Ticker Ungarn-GP: Hamilton? Norris? Antonelli? Verstappen als Joker

Grosser Preis von Ungarn: Lando Norris (McLaren) kann von Pole starten, Lewis Hamilton (Ferrari) jagt neunten Sieg hier, Antonelli muss aufholen, Max Verstappen will Gegnern die Suppe versalzen.

Formel 1

Die Fans freuen sich auf den Grossen Preis von Ungarn
Die Fans freuen sich auf den Grossen Preis von Ungarn
Foto: XPB
Die Fans freuen sich auf den Grossen Preis von Ungarn
© XPB

Im Artikel erwähnt

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Die Ausgangslage für den Traditions-GP könnte nicht spannender sein: Erstmals 2026 kein Mercedes auf Pole, sondern Weltmeister Lando Norris im McLaren.

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Aber der Engländer muss höllisch aufpassen: Ferrari (Leclerc P2, Hamilton P5) zeigte guten Renn-Speed, und WM-Leader Kimi Antonelli ist nach seiner Strafversetzung auf P7 heiss.

Max Verstappen (Startplatz 4) war in der Quali enttäuscht vom Tempo seines Autos, aber im Rennen ist mit dem zweifachen Ungarn-Sieger immer zu rechnen.

Im Artikel erwähnt

Wie sich die ganze Action auf dem Hungaroring entwickelt, das können Sie hier in unserem Live-Ticker verfolgen. Sie verpassen keinen der wichtigen Momente.

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