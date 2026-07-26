Live-Ticker Ungarn-GP: Hamilton? Norris? Antonelli? Verstappen als Joker

Die Ausgangslage für den Traditions-GP könnte nicht spannender sein: Erstmals 2026 kein Mercedes auf Pole, sondern Weltmeister Lando Norris im McLaren.

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Aber der Engländer muss höllisch aufpassen: Ferrari (Leclerc P2, Hamilton P5) zeigte guten Renn-Speed, und WM-Leader Kimi Antonelli ist nach seiner Strafversetzung auf P7 heiss.

Max Verstappen (Startplatz 4) war in der Quali enttäuscht vom Tempo seines Autos, aber im Rennen ist mit dem zweifachen Ungarn-Sieger immer zu rechnen.

Wie sich die ganze Action auf dem Hungaroring entwickelt, das können Sie hier in unserem Live-Ticker verfolgen. Sie verpassen keinen der wichtigen Momente.

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