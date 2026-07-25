Live-Ticker Quali Ungarn-GP: Schnappt sich Hamilton die Pole-Position?

Wer schnappt sich die Pole-Position für den Ungarn-Grand-Prix auf dem Hungaroring? Kann Ferrari die starke Leistung aus den Trainings in gute Startpositionen ummünzen? Überholen ist auf dem kurvigen Hungaroring nicht einfach, daher ist ein guter Startplatz für den Ungarn-GP besonders wichtig.

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In den Trainings hatte Ferrari eine vielversprechende Leistung gezeigt. In beiden Freitags-Sessions waren sie jeweils mit beiden Autos in den Top-3 und stellten das schnellste Auto. Im FP2 gab's sogar die rote Doppelspitze. Im dritten und letzten Training am Samstag hatte Lando Norris im McLaren die Nase vorn – aber nur 0,117 Sekunden dahinter lauerte Lewis Hamilton (Charles Leclerc auf 4). Dazu kommt: Lewis Hamilton liebt den Hungaroring. Kein Rennfahrer in der Geschichte der Formel 1 schnitt hier auch nur ansatzweise so gut ab wie er. Er hält die Rekorde für die meisten Poles (9) und Siege (8) in Ungarn.

Aston Martin hat ein großes Aerodynamik-Upgrade nach Ungarn mitgebracht, wurde jedoch am Freitag durch einen Unfall von Lance Stroll zurückgeworfen. Bringen die neue Teile die Grünen weg von den letzten Plätzen?

Das Formel-1-Qualifying von Ungarn im Live-Ticker:

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