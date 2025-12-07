Weiter zum Inhalt
Live-Ticker WM-Finale Abu Dhabi: Norris? Verstappen? Piastri?

Mit dem Grossen Preis von Abu Dhabi auf dem Yas Marina Circuit entscheidet sich die Formel-1-WM 2025: Lando Norris, Max Verstappen oder Oscar Piastri erobern heute den Titel.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Verstappen gegen Norris, das letzte Kapitel 2025
Verstappen gegen Norris, das letzte Kapitel 2025
Foto: AndyHoneLAT/Getty Images
Verstappen gegen Norris, das letzte Kapitel 2025
© AndyHoneLAT/Getty Images

Im Artikel erwähnt

Es liegt Elektrizität in der Luft vor dem WM-Finale: Wer holt an diesem 7. Dezember 2025 den Weltmeistertitel? Lando Norris zum ersten Mal? Max Verstappen zum fünften Mal? Oder Aussenseiter Oscar Piastri zum ersten Mal?

Auf dieser verrückten Achterbahnfahrt namens Formel-1-WM 2025 ist alles möglich. Erfahren Sie hier in unserem Live-Ticker vom Yas Marina Circuit, wie das ausgeht.

Pos

Fahrer

Fahrer

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Lando Norris

Lando Norris

McLaren

Lando Norris

Lando Norris

4

58

1:26:33,291

1:27,438

25

02

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

Ferrari

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

55

58

+5,832

1:27,765

18

03

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Ferrari

Charles Leclerc

Charles Leclerc

16

58

+31,928

1:28,018

15

04

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Mercedes

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

44

58

+36,483

1:27,278

12

05

George Russell

George Russell

Mercedes

George Russell

George Russell

63

58

+37,538

1:28,195

10

06

Max Verstappen

Max Verstappen

Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

1

58

+49,847

1:27,765

8

07

Pierre Gasly

Pierre Gasly

Alpine

Pierre Gasly

Pierre Gasly

10

58

+1:12,560

1:29,251

6

08

Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg

Haas

Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg

27

58

+1:15,554

1:29,152

4

09

Fernando Alonso

Fernando Alonso

Aston Martin

Fernando Alonso

Fernando Alonso

14

58

+1:22,373

1:27,948

2

10

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren

Oscar Piastri

Oscar Piastri

81

58

+1:23,821

1:27,690

1

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Las Vegas Grand Prix

    Downtown Las Vegas Street Circuit, USA
    20. - 23.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event
  • Max Verstappen

    Live

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  • Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  • Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event

  4. Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  5. Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event

