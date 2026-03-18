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Luca Montezemolo (Ex-Ferrari): Reue wegen Senna, Bedauern wegen Antonelli

Luca Cordero di Montezemolo (78) hat früher die Geschicke von Ferrari geleitet. Er stammt aus der gleichen Stadt wie China-GP-Sieger Kimi Antonelli: Bologna. Montezemolo sagt, was ihn bei Kimi stört.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Luca Montezemolo
Luca Montezemolo
Foto: XPB
Luca Montezemolo
© XPB

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Das Leiden der Tifosi geht weiter. Der vorderhand letzte Formel-1-Weltmeister mit Ferrari? Kimi Räikkönen 2007. Der letzte Konstrukteurs-Pokalsieg der Italiener: 2008. Ferrari-Chef war damals der heute 78 Jahre alte Luca Cordero di Montezemolo.

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Montezemolo, Rennleiter von Ferrari 1974 mit dem Duo Niki Lauda und Clay Regazzoni und von 1991 bis 2014 Ferrari-Präsident, wurde zu seinen Ferrari-Zeiten in Monza empfangen wie ein Rock-Star. Heute ist es um den charismatischen Spitzen-Manager ruhig geworden, ausser die Journalisten klopfen an, wie nun Daniele Dallera und Daniele Sparisci vom Corriere della Sera.

Sie haben Montezemolo zum Gespräch gebeten, weil Sky Italien demnächst eine Doku zeigt, mit dem Titel «Sognando Rosso» (sinngemäss: in Rot träumen). Dabei sagt der charismatische Spitzen-Manager: «Ich bereue eigentlich nur eines, wenn ich zurückblicke, nämlich dass ich es nicht geschafft habe, Ayrton Senna zu Ferrari zu holen.»

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Die Heimatstadt von Luca Montezemolo spielt in der Doku eine wichtige Rolle: Bologna. Und es passt vom Timing her, dass nun ausgerechnet ein Fahrer aus Bologna die Durststrecke der italienischen Grand Prix-Fahrer beendet hat.

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Der 19-jährige Kimi Antonelli hat in China seinen ersten WM-Lauf gewonnen, fast 20 Jahre nach dem Sieg von Giancarlo Fisichella in Malaysia.

Montezemolo sagt: «Kimis Sieg hat mich sehr bewegt, er ist ein 19-jähriger Junge, der sich kontinuierlich verbessert. Er hatte Probleme mit den Starts, aber er hat nie den Mut verloren.»

Montezemolo: «Ich hätte Kimi lieber bei Ferrari gesehen»

«Er ging im Grand Prix in Führung und hat das Rennen ohne Zögern angeführt, nur am Ende ist er ein Risiko eingegangen, als er kurz von der Bahn rutschte. Er hat Reife und Kaltblütigkeit bewiesen, was nicht typisch für einen Italiener ist, und schon gar nicht für jemanden in seinem Alter.»

«Antonelli bleibt mit beiden Beinen auf dem Boden, ich hoffe, das bleibt so, die Voraussetzungen sind da. Aber es wurmt mich schon ein bisschen, ihn in einem Mercedes zu sehen. Ich hätte ihn liebend gerne in einem Ferrari gesehen.»

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«Ich habe ihn zum ersten Mal letztes Jahr in Bahrain getroffen, ich kannte seinen Vater dem Namen nach durch die Rennaktivitäten. Ich habe ihn angerufen, um zu gratulieren. Ein netter und schüchterner Junge. Er hat das Glück, eine solide Familie zu haben, er ist nach den richtigen Werten erzogen worden.»

«Ich würde ihm raten, sich weiter zu verbessern, denn bei allem Respekt vor seiner Leistung war er zwar perfekt, aber in einem deutlich überlegenen Auto. Ich habe viele Fahrer gesehen, die sich nach wenigen Grands Prix für Phänomene hielten. Das wird Antonelli nicht passieren Kimi ist anders, und Mercedes hat mit seiner Ausbildung einen ausgezeichneten Job gemacht: Letztes Jahr debütierte er in der Formel 1 in einem nicht siegreichen Auto, ohne den Druck von heute.»

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