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Mahnung von Ferrari-Teamchef Fred Vasseur: «Es kommt auf die Details an»

Lewis Hamilton hat mit seinem Barcelona-Sieg ganz Maranello in Freudentaumel versetzt, dennoch bleibt Teamchef Fred Vasseur nur vorsichtig optimistisch, wenn es um die weiteren Erfolgsaussichten geht.

Formel 1

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur freute sich mit Hamilton über dessen Sieg
Ferrari-Teamchef Fred Vasseur freute sich mit Hamilton über dessen Sieg
Foto: Rew / XPB Images
Ferrari-Teamchef Fred Vasseur freute sich mit Hamilton über dessen Sieg
© Rew / XPB Images

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Das ganze Fahrerlager freute sich mit Lewis Hamilton, als dieser auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya als Erster die Ziellinie kreuzte. Den 106. GP-Sieg seiner Karriere wird der siebenfache Champion nicht so schnell vergessen, schliesslich war es sein erster GP-Triumph in Rot, und der liess lange auf sich warten. Im vergangenen Jahr musste der frühere Dauersieger eine schwierige erste Saison mit dem ältesten GP-Rennstall der Welt durchstehen, er schaffte es nicht einmal aufs GP-Podest. Sein jüngster Triumph vor dem Sieg in Barcelona fuhr er noch mit Mercedes 2024 in Belgien ein.

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Teamchef Fred Vasseur strahlte mit der spanischen Sonne um die Wette, warnte aber auch vor zu hohen Erwartungen. Er erklärte mit Blick auf die Fragen, die sich gleich um die WM-Chancen von Hamilton drehten: «Seit dem Rennen in Monaco in der vergangenen Woche hat sich nichts geändert. Das Ergebnis ist anders, aber was den Einsatz der Jungs in der Box, in Maranello und jenen von Lewis und Charles Leclerc angeht – da hat sich nichts geändert.»

Fred Vasseur: «Die Situation hat sich nicht grundlegend verändert»

«Wir müssen Ruhe bewahren, es ist nicht so, dass das Rennen in Barcelona magisch war und der GP in Monaco nicht, aber ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg und verbessern uns stetig», stellte der Franzose sich und seinem Team ein gutes Zeugnis aus. Er weiss, was den Erfolg ausmacht: «Wir kennen uns nun etwas besser, mit jedem Tag lernen wir uns besser kennen und es kommt auf die Details an. Kleine Dinge können einen grossen Unterschied machen.»

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«Wir haben im Rennen gesehen, dass es sehr wichtig war, freie Fahrt zu haben. Sobald man hinter einem Gegner war, begannen die Probleme», schilderte Vasseur daraufhin. Und er betonte: «Ich sehe dieses Ergebnis als ein wirklich positives Resultat an, es ist eine gute Belohnung für alle, Lewis, das Team in Maranello und die Jungs an der Strecke – aber die Situation hat sich nicht grundlegend geändert. Das Gute ist, dass wir auf einem guten Weg sind, wir hatten in Kanada ein starkes Wochenende, und dann auch in Monaco. Und hier in Barcelona war das Tempo von Anfang an gut.»

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01

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

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Scuderia Ferrari HP

44

66

1:32:28,105

1:20,122

25

02

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

66

+19,561

1:20,640

18

03

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

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McLaren Formula 1 Team

1

66

+23,719

1:20,232

15

04

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

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Oracle Red Bull Racing

3

66

+40,497

1:20,230

12

05

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

66

+58,661

1:20,835

10

06

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

65

+1 Runde

1:20,150

8

07

Pierre Gasly

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10

65

+1 Runde

1:21,960

6

08

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30

65

+1 Runde

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4

09

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41

65

+1 Runde

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2

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