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Martin Brundle zu neuen Regeln: «Autos wirkten schnell und lebendig»

Für Martin Brundle haben die neuen Formel-1-Regeln in Miami den Test bestanden. Allerdings betont der Ex-Pilot die Rolle der Rennstrecke – und er beschreibt sein Zögern im Sprint.

Formel 1

Enges Feld in Miami
Enges Feld in Miami
Foto: XPB
Enges Feld in Miami
© XPB

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Die Formel 1 fuhr in Miami erstmals mit den leicht angepassten neuen Regeln. Das Fazit ist unter den Fahrern ein vorsichtig-positives «geht in die richtige Richtung». Auch der frühere Rennfahrer und jetzige TV-Experte Martin Brundle zieht ein positives Fazit.

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In seiner Kolumne für Sky erklärt er: «Die Auszeit (zwischen Japan und Miami, bedingt durch die zwei Rennabsagen, Anm.) wurde genutzt, um die komplexe Leistungsentfaltung der neuesten Fahrzeuge zu optimieren – im Wesentlichen, um die kombinierte Motor- und Batterieleistung über eine Runde hinweg gleichmäßiger zu verteilen und zudem die potenziell erheblichen Anfahrtsgeschwindigkeiten von Fahrzeugen und Fahrern mit unterschiedlichen Antriebsstrategien zu verringern.»

Fahrer zufriedener, Autos schnell und lebendig

Brundles Fazit ist positiv: «Die Fahrer schienen insgesamt viel zufriedener zu sein, und die Autos wirkten schnell und lebendig, mit einem ordentlichen Leistungsüberschuss gegenüber dem Grip beim Herausfahren aus den Kurven.»

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Im Artikel erwähnt

Miami batteriefreundliche Strecke

Allerdings merkte der britische Ex-Pilot auch an: «Miami war in Bezug auf das Aufladen der Batteriespeicher von vornherein einfacher als manche anderen Rennstrecken, doch die Feinabstimmung der technischen Regeln ging eindeutig in die richtige Richtung.»

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In einem Moment dachte Brundle allerdings fast, dass das veränderte Reglement übers Ziel hinausgeschossen wäre: «Beim 19-Runden-Sprint hatte ich Bedenken, dass wir zu viel geglättet hatten. Abgesehen von einigen frühen Duellen, die vor allem entstanden, nachdem Kimi Antonelli erneut einen schlechten Start von der Pole-Position hatte, entwickelte sich schnell ein stabiles und recht dominantes Rennen mit Doppelsieg für das McLaren-Duo Lando Norris und Oscar Piastri vor Charles Leclercs Ferrari.»

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01

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

57

1:33:19,273

1:31,968

28

02

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

57

+3,264

1:31,869

26

03

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

57

+27,092

1:31,949

22

04

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

57

+43,051

1:32,446

17

05

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

57

+48,949

1:33,110

14

06

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

57

+53,753

1:32,676

10

07

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

43

57

+1:01,871

1:33,035

6

08

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

57

+1:04,245

1:32,515

10

09

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

55

57

+1:22,072

1:33,026

2

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Alexander Albon

Atlassian Williams Racing

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