Martin Brundle: Oscar Piastri in Monza von McLaren demoralisiert?

Am 20. April eroberte Oscar Piastri mit seinem Sieg beim Saudi Arabien-GP die WM-Führung und verwies seinen McLaren-Teamgefährten Lando Norris in der Zwischenwertung auf Platz 2.

Der 24-jährige Piastri hielt die WM-Führung konstant und schien auf dem Weg zu sein zum Formel-1-Titel. Nach dem Zandvoort-GP Ende August, wo Norris wegen Motorschadens aufgeben musste, lag Oscar 34 Punkte vor Norris und sogar 104 vor Max Verstappen.

Aber dann ging alles schief: Erst beim zweitletzten Lauf in Katar konnte Piastri wieder vor Norris ins Ziel kommen, dazwischen eine Reihe von Pleiten, Pech und Pannen – Stallorder in Monza, zwei Unfälle in Baku, eine Kollision mit Norris in Singapur, mittelmässige Platzierungen und die Disqualifikation von Las Vegas.

Marin Brundle, der langjährige Formel-1-Fahrer und heutige GP-Experte von Sky, stellt in seiner Nachbetrachtung des WM-Finales von Abu Dhabi in den Raum: «Ich frage mich, ob der Monza-GP in der Saison von Oscar der Knackpunkt gewesen ist.»

«Damals wurde – und das ist selten – nicht der besser platzierte McLaren von Norris zuerst für den Reifenwechsel an die Box geholt, sondern Piastri. Der Hintergrund: McLaren wollte sich absichern gegen den aufrückenden Leclerc im Ferrari.»

«Dann aber passierte etwas, das so nicht geplant war: McLaren versemmele den Stopp von Norris. Bei Piastri hatte der Reifenwechsel 1,9 Sekunden gedauert, bei Lando waren es 5,9 Sekunden.»

«Auf einmal lag daher Piastri vor Norris, worauf das Team Oscar bat, die Position an Lando abzugeben. In der Folge erhielten beide McLaren-Piloten die Anweisung, sie dürften frei fahren, doch Piastri war an jenem Tag nicht schnell genug, um an Norris vorbeizugehen. Norris wurde hinter Max Verstappen Zweiter, Piastri Dritter.»

«Wenn die Vorkommnisse von Monza das Selbstvertrauen von Piastri angeknackst haben, dann hätte er das nicht zulassen dürfen. Wir können nicht in die Seele von Oscar gucken, aber Fakt ist – er hatte am folgenden Grand Prix von Baku ein grottenschlechtes Wochenende, mit einem Crash in der Quali, einem Frühstand und einem weiteren Unfall im Rennen. Ausgerechnet dieser Fahrer, der von China bis Monza bei 15 Grands Prix 14 Mal auf dem Siegerpodest stand, sollte für die folgenden sechs Läufe nicht mehr auf dem GP-Podest zu sehen sein.»

«Und dann kam der nächste Tiefschlag: Er war in Katar klar der beste Mann, verlor aber den Sieg wegen einer unglücklichen Strategie von McLaren.»

«Diese schwache Phase vor Katar wurde meiner Ansicht nach dadurch begünstigt, dass Piastri auf Strecken mit niedrigem Haftungsniveau nicht so gut ist wie Verstappen und Norris.»

«Gleichzeitig hat Norris mental grosse Fortschritte gemacht. Er ist in Drucksituationen viel besser als in den letzten Jahren. Er hat sich im Zweikampf verbessert, mit entschlosseneren Angriffen und mit weiter ausgefahrenen Ellenbogen beim Verteidigen. Er hat auch in Sachen Reifen-Management zugelegt.»

«Piastri ist für mich noch immer der bessere Angreifer als Norris, und einige Rennen von Oscar waren schlicht überragend – China, Bahrain, Saudi Arabien, Miami, Spanien, Belgien und die Niederlande. Darauf muss er für die Zukunft bauen.»

