Warnung von Formel-1-Veteran Martin Brundle: Aston-Martin-Führung ratlos

Normalerweise schlägt die Stunde der Kleinen und Schwachen, wenn die Wettergötter die Arbeit der Formel-1-Teams und ihrer Stars mit ihren Launen erschweren. Viele hatten denn auch gehofft, dass die notorisch schwachen Aston Martin-Rennen im Regen von São Paulo näher an der Leistung der Konkurrenz dran sein würden. Schliesslich haben die Grünen mit Fernando Alonso auch einen der besten Fahrer im Feld auf ihrer Seite.

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Doch aus dem erhofften Punkterang wurde nichts – obwohl der zweifache Weltmeister dank einer starken Runde im Qualifying und den Strafversetzungen einiger Gegner als Achter aus der vierten Startreihe losbrausen durfte. Doch am Ende ging der stolze Asturier leer aus, er kam mit einer Runde Rückstand als Zwölfter ins Ziel.

Damit erging es dem Spanier besser als seinem Teamkollegen aus Kanada. Denn Lance Stroll musste zum 14. Mal in dieser Saison seinen GP-Renner vor dem Fallen der Zielflagge abstellen. Im 20. Grand Prix war dies der 21. Ausfall, denn der Rennstall aus Silverstone hatte hinnehmen müssen. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, räumte Honda-Chefingenieur Shintaro Orihara nach dem Rennen ein, dass die Lösung der jüngsten Probleme mit der Batterie mehrere Wochen in Anspruch nehmen könnten.

Der frühere GP-Pilot Martin Brundle, der das Geschehen in der Königsklasse für den britischen PayTV-Sender «Sky Sports F1» mitverfolgt, sprach in Brasilien mit Teameigner Lawrence Stroll. Und über diesen sagte der Brite: «Wir haben mit dem Boss, mit Lawrence Stroll, darüber gesprochen. Und er ist mit seiner Weisheit am Ende. Er weiss nicht, was er gegen die endlosen Probleme mit der Standfestigkeit und der daraus resultierenden Ausfälle unternehmen soll.»

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Das Team müsse wohl einige unangenehme Entscheidungen treffen, um die Lage für 2027 zu verbessern, vermutet Brundle: «Was machen sie fürs nächste Jahr? Haben sie neue Ideen und neue Leute, um ihre Probleme aus der Welt zu schaffen – jene mit der Batterie, dem Energie-Rückgewinnungssystem und dem Power-Defizit? Dieses Problem quält Aston Martin derzeit, sie müssen sich fragen, was sie nun unternehmen wollen.»