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Mathias Lauda über Max Verstappen: «Wenn es darauf ankommt, ist er da»

ServusTV-Formel-1-Experte Mathias Lauda sprach in der Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» über F1-Weltmeister Kimi Antonelli, aber auch über Mexiko-Rennsieger Max Verstappen (Red Bull Racing).

Gino Bosisio

Von

Formel 1

Das Mexiko-Podium mit Sieger Verstappen, Weltmeister Antonelli und Hamilton
Das Mexiko-Podium mit Sieger Verstappen, Weltmeister Antonelli und Hamilton
Foto: XPB Images
Das Mexiko-Podium mit Sieger Verstappen, Weltmeister Antonelli und Hamilton
© XPB Images

Im Artikel erwähnt

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Bei «Sport und Talk aus dem Hangar-7» auf ServusTV war eine hochkarätige Motorsport-Runde mit ServusTV-F1-Experte Mathias Lauda, Ex-F1-Pilot Hans-Joachim Stuck sowie Rennsport-Journalist und SPEEDWEEK.com-Autor Gerhard Kuntschik versammelt. Hauptthema war der erste WM-Titel von Mercedes-Wunderwaffe Kimi Antonelli. Mit einem dritten Platz in Mexiko krönte sich der junge Italiener am Wochenende nach einer starken Saison zum jüngsten Weltmeister in der Geschichte der Rennserie. Aber auch die beachtliche Leistung von Rennsieger Max Verstappen (Red Bull Racing) und die Lage bei Ferrari waren Thema.

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Mathias Lauda, Sohn der Formel-1-Legende Niki Lauda: «Kimi wurde vier Rennen vor Schluss Weltmeister. Außer in Australien, da hatte er einen kleinen Fehler drin – danach hat er seinen Teamkollegen wirklich im Griff gehabt. Sein Teamkollege hat viel mehr Fehler gemacht!» George Russell gewann in Melbourne, ist aktuell Vierter in der WM.

ServusTV-Experte Lauda weiß jedoch zu Antonelli: «In der Formel 2 war es auch nicht leicht für ihn, da hatte er nur einen Sieg. In der Formel 4 hat er aber alles gewonnen. Es gibt wenig Fahrer, die dann den Schritt machen in ein Top-Team der Formel 1. Er hat viel gelernt im ersten Jahr und konnte es im zweiten Jahr sehr gut umsetzen. Man muss auch sagen, dass Kimi dem Toto viel zu verdanken hat. Es kostet ja schon eine Kart-Saison sehr viel Geld, dann bis zur Formel 2 – das kostet Millionen.» Gemeint ist Mercedes-Teamchef Toto Wolff, der mit seinem Team Antonelli als Elfjährigen entdeckte, seitdem förderte und dann 2025 in die Formel 1 holte.

Im Artikel erwähnt

Max Verstappen überzeugte in Mexiko

Für Lauda war auch Mexiko-Sieger Max Verstappen ein Thema: «Max hatte sicher nicht das beste Auto im Feld. Immer wenn es darauf ankommt, ist er aber da. Am Sonntag war Ferrari sicher das stärkste Paket. Max schafft es trotzdem immer wieder und das auch mit solchen Aktionen am Start.» Gemeint war die Situation in Kurve 1, in der sich die Ferrari behakten und Verstappen durchschlüpfte.

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Zum Thema Ferrari sagt Mathias Lauda aber klipp und klar: «Sie machen oft kleine Fehler! Sie gehen oft den eigenen Weg, der gar keinen Sinn macht. Immer wenn es gut läuft, machen die so kleine Fehler.»

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