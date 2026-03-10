Mathias Lauda zum Australien-GP: «Mercedes erhielt Sieg fast geschenkt»

Welche Schreckens-Szenarien wir über die neue Formel 1 alle gehört hatten. Stattdessen haben wir in Australien einen unterhaltsamen Grand Prix erlebt. Wo stehen wir mit diesen neuen Rennwagen?
Im Rahmen der ServusTV-Live-Sendung „Sport und Talk aus dem Hangar-7“ am Salzburger Flughafen war am in einer gut besetzten Expertenrunde das Hauptthema – der turbulente Saisonauftakt in Australien mit der neuen Rennwagen-Generation. Mit dabei waren die drei Formel-1-Kenner und Rennfahrer Mathias Lauda, Christian Danner und Philipp Eng.
Zum Mercedes-Doppelsieg mit George Russell und Kimi Antonelli im Albert-Park von Melbourne und zum Rennverlauf sagt Ex-DTM-Ass Mathias Lauda: „Wenn ich ehrlich bin, dann muss man das Rennen in zwei Teile einteilen. Der erste Teil war spannend. Zu Beginn wurde da munter überholt. Am Ende war es nicht mehr so spannend.» Zur Lage bei Mercedes erklärt Lauda: „Das Auto ist einfach besser als die Rennwagen der Gegner – Chassis und Motor, das funktioniert einfach im Einklang. Die Starts von Russell und Antonelli waren nicht gut, ich glaube, da hat es an Batterieleistung gefehlt. Aber das Auto liegt offensichtlich hervorragend, die haben jetzt schon einen riesigen Vorsprung. Es wird nicht einfach für die Konkurrenz, diesen Rückstand wettzumachen.»
«Ferrari hätte es wie Mercedes machen sollen» Zu Ferrari meint der Sohn der Rennwagenlegende Niki Lauda: „Bei den Tests waren die extrem gut. Ich hatte vor dem Rennen vorhergesagt – die Ferrari sind nach der ersten Kurve auf Platz 1, so war es dann auch, weil die schon in Bahrain richtige Raketenstarts gezeigt hatten. Da ist das Qualifying dann nicht mehr so wichtig.“
Zur Renn-Strategie bei den Italienern rügt Lauda jedoch: „Bei Mercedes hat der harte Reifen gehalten bis zum Ende. Ferrari hätte strategisch wie Mercedes vorgehen oder die Taktik wenigstens teilen sollen, um alle Eventualitäten abzudecken. Der Sieg von Mercedes war so gesehen fast geschenkt!“
Themen
Formel 1
Ergebnisse
Aktueller Stand
ErgebnisseVoller Stand
Rennen
3. Qualifying
2. Qualifying
1. Qualifying
3. Freies Training
Startaufstellung
2. Freies Training
1. Freies Training
Pos
Fahrer
Fahrer
Team
Start Nr
Runden
Zeit
Bestzeit
Punkte
01
George RussellMercedes-AMG Petronas Formula One Team
George Russell
Mercedes-AMG Petronas Formula One Team
63
58
1:23:06,801
1:22,670
25
02
Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas Formula One Team
Kimi Antonelli
Mercedes-AMG Petronas Formula One Team
12
58
+2,974
1:22,417
18
03
Charles LeclercScuderia Ferrari HP
Charles Leclerc
Scuderia Ferrari HP
16
58
+15,519
1:22,579
15
04
Lewis HamiltonScuderia Ferrari HP
Lewis Hamilton
Scuderia Ferrari HP
44
58
+16,144
1:22,423
12
05
Lando NorrisMcLaren Formula 1 Team
Lando Norris
McLaren Formula 1 Team
1
58
+51,741
1:22,358
10
06
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Max Verstappen
Oracle Red Bull Racing
3
58
+54,617
1:22,091
8
07
Oliver BearmanMoneyGram Haas F1 Team
Oliver Bearman
MoneyGram Haas F1 Team
87
57
+1 Runde
1:24,020
6
08
Arvid LindbladVisa Cash App Racing Bulls Formula One Team